Eichwalde

Familie Erdmann aus Eichwalde hat drei Kinder. Die Eltern sind berufstätig. Johanna Erdmann ist Lehrerin am Humboldt-Gymnasium und leitet in ihrer Freizeit den Chor „Mehrforte“. Zudem ist sie Vorsitzende des Kulturbeirats der Gemeinde. In ihrem Haus hat die Familie fünf Ukrainer aufgenommen: zwei Frauen, Yuliia und Nataliia, und deren drei Kinder. „Es gehört für mich zum Menschsein dazu, dass man sich hilft. Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie ausschöpfen“, meint Johanna Erdmann.

Johanna Erdmann (2. v. l.) mit drei der fünf ukrainischen Gäste: Nataliia, Yuliia und Alicia (v. l.) Quelle: privat

Die Gastfamilien haben je einen Schlafraum und ein gemeinsames Bad. Das große Spielzimmer mit Klavier, Schlagzeug, Kicker, Puzzles und vielem mehr steht ihnen auch zur Verfügung – und natürlich die im Wohnzimmer integrierte Küche. „Die Ukrainer kochen oft sehr aufwendig, wollen uns damit auch was Gutes tun. Unsere Kinder lieben es, wenn es früh Bliny gibt“, erzählt die Gastgeberin schmunzelnd. Sie erklärt, dass ihre Familie es sich leisten könne, die Gäste mit zu ernähren. Diese selbst hätten ein schlechtes Gewissen, alles anzunehmen. „Sie waren angesehene Leute in Dnipropetrowsk, hatten Arbeit. Deshalb wollen sie auch wieder zurück, sobald es möglich ist.“

Ukrainer sprechen nur wenig Englisch

Die Eichwalderin räumt ein, dass die Verständigung nicht einfach sei, weil die Ukrainer nur minimal Englisch sprächen und sie selbst keine Russischkenntnisse habe. „Ohne den Whatsapp-Übersetzer wären wir aufgeschmissen.“ Sie erzählt, dass Gastgeber aus Eichwalde und Umgebung auch über eine Whatsapp-Gruppe kommunizierten, sich dort Tipps und Hinweise gäben. „Die Strukturen hier sind noch nicht bereit“, stellt die engagierte Frau fest. Sie erläutert, dass die Ukrainer von der Ausländerbehörde in Königs Wusterhausen ein 90-tägiges Touristenvisum erhielten. Das funktioniere reibungslos. Aber damit sei man weder krankenversichert, noch könne man eine Arbeit annehmen oder die Kinder die Schule besuchen.

„Nach meinem jetzigen Wissensstand können sich die Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt und seit gestern in Schönefeld registrieren lassen“, meint Johanna Erdmann. Sie verweist darauf, dass sich die Leute anschließend in Lübben beim Sozialamt melden müssten, um Sozialleistungen zu erhalten. Und auch im Einwohnermeldeamt in Eichwalde müssen sie sich anmelden. Ein Problem ist unter anderem: Die Ukrainer haben Geld dabei, das sie hier aber nicht umtauschen können. Auch ein Konto können sie nicht ohne Weiteres eröffnen. Johanna Erdmann hat jetzt etliche ukrainische Hrywnja, die sie den Frauen privat umgetauscht hat.

Gemeinsam zur Chorprobe in Eichwalde

Die Eichwalderin versucht, die Flüchtlinge in den normalen Familienalltag zu integrieren. Nimmt sie mit zur Chorprobe und zum Rettungsschwimmen. Die Familie geht mit ihnen Eisessen und Inlineskaten. So oft wie möglich versuchen alle, gemeinsam die Mahlzeiten einzunehmen.

Johanna Erdmann freut sich, über die Unterstützung, die sie von allen Seiten erfährt. „Leute fragen immer wieder, wie sie helfen können, aber den bürokratischen Teil kann uns leider niemand abnehmen.“ Sie erzählt, dass Bekannte mit einem Blumenstrauß schon vor der Tür standen oder Geld spendeten. Auch einen großen Topf Kartoffelsuppe brachte jemand schon vorbei. Eine Kollegin der Lehrerin kaufte Füller und Malsachen für die Kinder. Die junge Frau lobt besonders die Grundschule Eichwalde, erzählt dass Schulleiter Lars Teichmann alles unternehme, um möglichst bald und unbürokratisch ukrainische Kinder am Unterricht teilhaben zu lassen.

Die Europäische Union prüft übrigens derzeit, für ukrainische Staatsangehörigen ein erleichtertes Verfahren für den weiteren Aufenthalt einzuführen. Damit wäre ein Asylantrag nicht mehr erforderlich. Weitere Informationen hierzu werden in den nächsten Tagen erwartet.

Info: https://www.dahme-spreewald.info/de/seite/84477.html

Von Heidrun Voigt