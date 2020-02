Ultrafeinstaub: Eichwalde fordert valide Messdaten

Eichwalde

Bei dem Wort Luftschadstoffe denken viele Menschen zuerst an Berichte über das Leben in Smog-Metropolen wie Peking oder Neu-Delhi. Die wenigsten verbinden Feinstaub mit ihrem Alltag. Denn er ist weder zu sehen noch zu schmecken. Doch angesichts der bevorstehenden Eröffnung des BER fragen sich immer mehr Menschen in der Region, wie gefährlich die winzigen Partikel in der Luft wirklich sind.

In Eichwalde haben die Gemeindevertreter in dieser Woche – auf Initiative von Grüne und SPD – per Eilantrag beschlossen, rund um den BER mehr Ultrafeinstaub-Messgeräte zu installieren. In einem Brief fordert die Gemeinde die brandenburgische Landesregierung auf, östlich des Flughafens, konkret in Schulzendorf und Eichwalde, sowie in Blankenfelde-Mahlow weitere Messstationen einzurichten und sich finanziell an einer Gesundheitsstudie der Berliner Charité zu beteiligen.

Feinstaubgefahr Flughafen

„Messungen am Flughafen Frankfurt haben das Ergebnis internationaler Studien bestätigt: Flughäfen sind Ultrafeinstaub-Hotspots“, heißt es in dem Brief an Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher und Umweltminister Axel Vogel (beide Grüne), der der MAZ vorliegt. Mit dem Start des BER werde die Ultrafeinstaubbelastung (UFP) in der Flughafenregion deutlich ansteigen, so die Befürchtung in Eichwalde.

Diese Stoffe werden in der Luft gemessen Stickoxide gelangen aus Verbrennungsprozessen in Autos oder Kraftwerken in die Umwelt. Beim Dieselmotor sind die Emissionen deshalb so hoch, weil auch die Verbrennungstemperatur hoch ist. In der Luft verbinden sich die Stickoxide mit Sauerstoff zum giftigen Stickstoffdioxid (NO2). Unter Feinstaub versteht man für das Auge unsichtbare kleinste Partikel. Diese sogenannten PM10-Partikel entstehen beim Bremsenabrieb an Fahrzeugen, in der Industrie – oder eben in Dieselmotoren. Auch Vulkane, Waldbrände, Kamine, Zigaretten und Kerzen setzen große Mengen Feinstaub frei. Daneben wird auch Kohlenwasserstoff, Benzol, Toluol, Kohlenmonoxid, Benzapyren und Ruß gemessen. Die neue mobile Messstation in Bohnsdorf kann auch den Ultrafeinstaubgehalt ermitteln. Ultrafeinstaub sind Teilchen, die kleiner als 0,1 Mikrometer sind und tief in die Lunge eindringen können. Welche gesundheitlichen Schäden sie anrichten können, ist noch nicht vollständig geklärt.

Die Sorge um die unsichtbare Gefahr ist groß: Bürgerinitiativen kritisieren seit geraumer Zeit, dass es für UFP bislang keine gesetzlichen Grenzwerte gibt, und verweisen auf medizinische Studien, wonach Ultrafeinstaub mindestens genauso gefährlich sei wie gröberer Feinstaub, etwa aus Verbrennungsvorgängen und Produktionsprozessen.

Zu wenig Messstationen rund um den Airport?

In der Region um den Flughafen werden die Abgaswerte bereits an zwei Stellen gemessen. Eine der Stationen steht am östlichen Kopf der Nordbahn. An diesem Standort, der in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) festgelegt wurde, werden bei Westwind insbesondere die Emissionen ermittelt, die durch Starts und Landungen der Flugzeuge, Kraftfahrzeugverkehr und Abfertigungsvorgänge auf dem Terminalvorfeld entstehen.

Eine zweite Station misst in Blankenfelde-Mahlow die sogenannte Luftgüte. Zusätzlich misst die Flughafengesellschaft Ultrafeinstaub mit einer mobilen Messstation.

Folgen für Wohngebiete nicht abschätzbar

„Die aktuellen Messungen durch die Flughafengesellschaft bilden das Ultrafeinstaubgeschehen nur unvollständig ab. Die Erfahrungen vom Flughafen Frankfurt haben gezeigt, dass zwei Messstationen bei weitem nicht ausreichen“, heißt es in dem Brief ans Land.

Zusätzliche UFP-Messungen seien vor allem in den Wohngebieten östlich und westlich des Flughafens wünschenswert, vorzugsweise im Einwirkungsbereich der Südbahn. Mit der Inbetriebnahme sei gerade dort mit einem deutlichen Anstieg der Belastung zu rechnen.

Die unsichtbare Gefahr

Die Untersuchung der Luftqualität ist jedoch nicht so einfach: Wie groß die Verschmutzung mit Kleinstpartikeln und Stoffen unterschiedlichster Art ist, kann zwar einwandfrei nachgewiesen werden. Bloß die Herkunft der einzelnen Stoffe kann dabei nicht immer direkt zugeordnet werden. In der Luft mischen sich die Abgase von Autos mit Diesel- und Benzin-Antrieb, von Fabriken und den Triebwerken von Flugzeugen. Am Ende entsteht ein Mix, der nur schwer auseinanderzuhalten ist.

Für Andrea Lübcke, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Eichwalde und Mitinitiatorin des Briefs an die Landesregierung, ist es daher umso wichtiger, jetzt so schnell wie möglich weitere Messgeräte aufzustellen. „Wir brauchen den Vorher-Nachher-Vergleich und endlich valide Daten“, appelliert sie. Nach MAZ-Informationen belaufen sich die Kosten für eine Messstation auf rund 10.000 Euro.

Im Umweltministerium wollte man, mit dem Verweis darauf, dass der Brief bislang noch nicht in Potsdam eingetroffen sei, den Vorstoß aus Eichwalde vorerst nicht kommentieren.

