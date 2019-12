Umbau der S-Bahnhöfe geht schleppend voran

Eichwalde/Zeuthen

Schock in Zeuthen: Der Umbau des S-Bahnhofs Zeuthen soll erst im März 2021 abgeschlossen sein. Damit liegt die Deutsche Bahn eineinhalb Jahre im Verzug. Die Bauarbeiten für die neue Personenunterführung hatten im März 2018 begonnen und sollten ursprünglich in diesem Herbst abgeschlossen sein.

Doch schon kurz nach Baubeginn waren die Arbeiten rund um den Zeuthener Bahnhof zum Erliegen gekommen. Durch die Bauarbeiten war es zu Setzrissen am alten Zugangsgebäude gekommen. Das denkmalgeschützte Gebäude musste teilweise zurückgebaut werden. An den Bahngleisen konnte wochenlang nicht weitergebaut werden.

Probleme mit Bausubstanz und Grundwasser

Zudem gibt es in Zeuthen, ebenso wie am S-Bahnhof Eichwalde, Schwierigkeiten mit dem Grundwasser, das sich in großen Mengen in der Baugrube sammelt. Zwar wird derzeit rund um den Bahnhof gebaut. Doch die Arbeiten kommen nur schleppend voran.

Die Dauerbaustelle ist zur Belastungsprobe geworden. Sie teilt den Ort. Um vor der einen auf die andere Seite zu gelangen, müssen die Bürger große Umwege in Kauf nehmen. Die Ladenbesitzer, insbesondere auf der östlichen Bahnseite, leiden unter erheblichen Umsatzeinbußen. Der Betreiber des bei den Zeuthenern als „Lordshop“ bekannten Kiosks am Ende der Goethestraße hat bereits aufgegeben.

Zugang in Zeuthen ab Ende 2020 wieder offen

Um vor allem den älteren Zeuthenern lange Umwege zu ersparen, richtete die Gemeinde Anfang des Jahres einen Bürgerbus ein. Die Bahn hat kürzlich zugesichert, sich mit 20.000 Euro an dem Shuttle zu beteiligen. Der Gemeindevertreter Karl Uwe Fuchs ( FDP) nannte die Entschädigung „lächerlich“. Der für Zeuthen entstandene Schaden sei immens. Insgesamt kostet der Bürgerbus die Gemeinde 100.000 Euro im Jahr. Fuchs will die Gemeinde nun dazu bewegen, erneut in Verhandlungen mit der Bahn zu treten.

Erst zum Jahresende 2020 sollen sowohl der östliche als auch westliche Zugang zum Bahnsteig freigegeben werden. Ab November 2020 sollen die drei neuen Fahrstühle eingebaut werden. Die provisorische Fußgängerbrücke am Bahnübergang Forstweg soll ebenfalls ab November zurückgebaut werden.

Fertigstellung in Eichwalde Ende 2020 geplant

In Eichwalde hat die Bahn indes angekündigt, den S-Bahnhof bis Ende 2020 fertig zu übergeben. Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) rechnet jedoch nicht vor Frühjahr 2021 mit einer Fertigstellung. Das ist nicht unwahrscheinlich. Zuletzt musste die Bahn ihren Bauablaufplan immer wieder nach hinten korrigieren. Ursprünglich sollte der Umbau bereits im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein.

Dem aktualisierten Zeitplan zufolge soll der neue Tunnel ab April 2020 passierbar sein. Der Zugang zum Bahnsteig über die Mitteltreppe ist voraussichtlich ab September 2020 wieder möglich. Bis Juli 2020 sollen die Rampen fertig werden. Die provisorische Fußgängerbrücke soll vom 7. bis zum 9. September zurückgebaut werden. Der Aufzug soll erst zum Jahresende in Betrieb gehen.

In Eichwalde waren die bauvorbereitenden Maßnahmen für den Bau der neuen Unterführung wegen massiver Probleme mit überschüssigem Grundwasser ins Stocken geraten. Zusätzlich machte der instabile Baugrund den Planern zu schaffen.

Von Josefine Sack