Eichwalde/Zeuthen

Am Freitagmorgen ereigneten sich zwei Radunfälle in Dahme-Spreewald. Eine 13-jährige Schülerin stürzte in der Maxim-Gorki-Straße in Zeuthen. Fast zeitgleich stießen in der Stubenrauchstraße in Eichwalde ein Pkw und ein 56 Jahre alter Radfahrer zusammen. Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Von MAZonline