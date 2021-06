Eichwalde

In der Straße Am Graben in Eichwalde kam es am Montag zu einem Unfall. Eine 33-jährige Autofahrerin war von der Fahrspur abgekommen und hatte sich überschlagen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Es entstanden rund 15 000 Euro Sachschaden.

Von MAZonline