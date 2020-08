Eichwalde

Lustige Stichelei oder lästige Schmiererei? Im ZEWS-Gebiet liefern sich Fußballfans seit geraumer Zeit einen Kampf um die Strom- und Verteilerkästen entlang der Hauptverkehrsstraßen.

Besonders akribisch gehen die Fans von Union Berlin und Hertha BSC in Eichwalde vor. Am Händelplatz wechseln die grauen Kästen fast jede Woche, manchmal sogar täglich ihr Antlitz. Am südwestlichen Zipfel des Platzes liefern sich die Fans zudem einen erbitterten Kampf um einen Straßenmast. In der Eichwalder Facebook-Gruppe sorgt der „ Sprayerkrieg“ immer wieder für Diskussionen.

Anzeige

Facebook-Post vom Frühjahr 2020: Fußballfans von Union und Hertha "verzieren" in Eichwalde nahezu täglich einen Straßenmast am Händelplatz. Quelle: Facebook-Post vom Frühjahr 2020 (Screenshot)

Weitere MAZ+ Artikel

Einige Anwohner sind genervt

Einige Anwohner reagieren verärgert. „Das ist echt schade und verschandelt den Ort“, meint ein Anwohner. Andere Eichwalder berichten von ähnlichen Schmierereien in unmittelbarer Nähe, etwa in der Waldstraße und in der Schmöckwitzer Straße. „Ich finde es nicht schön“, schreibt eine Facebook-Userin. „Beklebt eure Wohnung oder euer Haus. So viel Geld und Langeweile muss man haben. Echt furchtbar sowas“, kommentiert eine andere Nutzerin.

Lesen Sie auch: Ein volles Stadion in Zeiten von Corona? Der Sportbuzzer-Kommentar zum Union-Konzept

Einige Anwohner wollen die Übeltäter bereits auf frischer Tat erwischt haben. Angeblich soll es sich, zumindest was die Schmierereien am Händelplatz angeht, um eine Mutter und ihren Sohn handeln. Wer tatsächlich dahinter steckt, ist jedoch unklar.

Die meisten sehen es gelassen

Zumal die meisten Eichwalder den „ Sprayerkrieg“ eher gelassen sehen. Auch bei der Gemeinde verfolgt man das bunte Treiben entspannt: Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) nimmt die Sticheleien unter den Anhängern beider Fußballclubs schmunzelnd zur Kenntnis. Auch das Ordnungsamt geht den Fan-Graffitis nicht nach, wie Jenoch auf Nachfrage bestätigte: „Wenn wir das auch noch alles machen würden, kämen wir ja zu nichts anderem mehr.“ Er selbst sei weder Union- noch Hertha Fan, ergänzte Jenoch.

Momentan hat Union an diesem Mast die Nase vorn. Quelle: Josefine Sack

Zum Start der Fußballsaison dürfte das bunte Treiben am Straßenrand wieder deutlich zunehmen. Bislang überwiegt sowohl in Eichwalde als auch im gesamten ZEWS-Gebiet Rot-Weiß, die Farben des Köpenicker Kultclubs 1. FC Union.

Berliner Fußball-Derby: Ost gegen West

Die erste Mannschaft von Union hatte zehn Jahre kontinuierlich in der 2. Bundesliga gespielt, ehe sie in der Saison 2018/19 über die Relegation erstmals in die 1. Bundesliga aufstieg. Mit 36.990 Mitgliedern (Stand: 2020) ist Union einer der fünfzehn mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands und genießt über die Berliner Fußballszene hinaus Kultstatus.

Der Verein Hertha BSC (Blau-Weiß) hat seinen Sitz innerhalb des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf im Ortsteil Westend. Hertha war Gründungsmitglied des DFB sowie der Fußball-Bundesliga und ist mit 37.500 Mitgliedern (Stand: 24. Mai 2020) der größte Sportverein in Berlin.

Von Josefine Sack