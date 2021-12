Versteigerung von Fundfahrräder in Eichwalde

Eichwalde

Sind die Eichwalder Verlierer? Die eindeutige Antwort lautet Nein. Denn sieht man sich im Fundbüro der Gemeinde um, ist es dort nicht besonders voll. Es gehört zum Geschäftsbereich Ordnungsverwaltung, das Heike Sparenberg leitet. „Wir haben sehr wenige Fundsachen hier, weil die Schulen ein eigenes Fundbüro haben“, sagt die Frau, die seit 1991 in der Gemeindeverwaltung arbeitet. Einmal, so berichtet sie, fanden sich zwei hübsche Goldringe an, die nicht abgeholt und versteigert wurden. Und nach zwei Jahren befanden sich genau dieselben Ringe wieder unter den Fundsachen.

Fahrräder nur gegen Bargeld

Am Dienstag von 15 bis 17 Uhr werden im Hof des Rathauses, in der Grünauer Straße 49 Fahrräder, die von ihren Besitzern nicht abgeholt wurden, versteigert. Veräußert werden diese Räder nur gegen Bargeld und unter Vorlage eines amtlichen Dokumentes wie Personalausweis oder Reisepass. Das Angebot reicht vom Damenrad übers Herrensportrad bis zum Mountainbike. Laut Heike Sparenberg gehen sie im Regelfall für 10 bis 30 Euro weg. „Manchmal findet der Betriebshof herrenlose Räder, manchmal bringen die Polizei oder Bürger welche vorbei. Das ist ganz unterschiedlich“, meint die Ordnungsamtsleiterin. Sie verweist darauf, dass das Fundbüro der Gemeinde für Fragen zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses telefonisch unter 030/ 67502303 zur Verfügung stehe.

Von Heidrun Voigt