Brayan Quispe Cárdenas steht vor der Eichwalder Kirche am Händelplatz und blickt auf das Gotteshaus. Ein bisschen wehmütig sei er schon, gesteht der 36-jährige Peruaner. Ein Jahr lang hat er im Pfarrsprengel Eichwalde-Miersdorf-Schmöckwitz sein Vikariat absolviert. Am 27. Dezember wird er im Gottesdienst, um 17 Uhr in der Eichwalder Kirche feierlich verabschiedet. Am 1. Januar beginnt sein Dienst als Pfarrer der Martin-Luther-King-Gemeinde in Berlin Gropiusstadt.

„Ich wurde hier mit offenen Armen empfangen und habe mich sehr wohlgefühlt. Voller Freude kam ich im Januar hierher, hatte meinen ersten Gottesdienst. Im Februar übernahm ich den Konfirmandenunterricht, dann die Bibelarbeit mit den Senioren, besuchte die evangelischen Kitas – und wurde durch Corona gebremst“, erzählt der Vikar.

Er bereitete Online-Gottesdienste vor und hoffte auf das Ende der Beschränkungen. Im August nahm er den Unterricht und die Bibelstunde wieder auf – bis zum nächsten Lockdown. Er sei schon traurig, dass er nicht mehr geben und den Ort nicht mit all seinen Facetten kennenlernen konnte, meint er. „Während des Lockdowns hatte ich den Gemeindemitgliedern meine Handynummer gegeben, damit sie mich als Seelsorger anrufen können. Und sie riefen an, fragten aber, wie es mir gehe, ob ich gesund sei oder Hilfe bräuchte“, sagt Brayan Quispe Cárdenas lächelnd. Er meint, das sei ein Zeichen, dass er angekommen sei und die Gemeinde an seiner Seite stehe.

Der Weg des Vikars aus der Region Apurimac im Süden von Peru nach Eichwalde führte über Argentinien, Brasilien, Italien und Berlin. Nach dem Abitur begann Brayan Quispe Cárdenas mit 18 Jahren Philosophie zu studieren. Nach drei Jahren bewarb er sich um ein Auslandsstipendium, mit dessen Hilfe er in Buenos Aires nach zwei weiteren Jahren seinen Abschluss machte. „Meine Mutter hat lateinamerikanische Literatur studiert und mich angeregt, Romane im Kontext derer Zeit zu lesen. Darüber kam ich zur Philosophie. Ich finde logisches und kritisches Denken spannend“, sagt der Peruaner.

Er erzählt, dass er sich während des Studiums in einer Kirchengemeinde in Argentinien engagierte und in ihm der Gedanke reifte, auch beruflich diesen Weg einzuschlagen. Er lebte ein Jahr bei einem Orden in Brasilien und entschied danach, Priester zu werden. „Vom Orden kam der Vorschlag in Rom oder auf den Philippinen eine Ausbildung zu absolvieren. Ich entschied mich für Rom. Es ist für jeden Katholiken der größte Wunsch, im Zentrum des Christentums zu sein“, sagt Brayan Quispe Cárdenas.

Drei Jahre studierte er an der Päpstlichen Universität Heiliger Thomas von Aquin. „Es war alles gut, aber ich spürte keinen inneren Ruf, mir fehlte etwas“, berichtet der junge Mann. Er nahm sich eine einjährige Auszeit, lernte Studenten aus Berlin kennen, die ihr Erasmus-Jahr in Rom absolvierten. Über sie lernte der Peruaner die evangelische Kirche besser kennen, erfuhr viel von Luther. „Plötzlich merkte ich, das war es, was ich wollte. In Rom konnte ich das Theologiestudium für die evangelische Kirche nicht fortsetzen.

Großer Respekt vor der deutschen Sprache

Eigentlich wollte ich nicht nach Deutschland, weil mir das Land fremd war und ich großen Respekt vor der Sprache hatte“, so der Vikar. Er belegte am Goethe-Institut einen Deutschkurs, besuchte 2010 Berlin und dort einen Gottesdienst in der Marienkirche. Danach entschied er sich. Er suchte sich eine WG in Berlin-Mitte, kümmerte sich ein Jahr lang nur um das Erlernen der deutschen Sprache. Im zweiten Jahr arbeitete er in einem Café und besuchte Volkshochschulkurse, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern. „In den ersten drei bis vier Jahren hatte ich keine Kontakte zu Latinos, nur deutsche Freunde, denn ich wollte die Sprache beherrschen.“

Brayan Quispe Cárdenas spricht heute ausgezeichnet Deutsch, aber er ist noch nicht zufrieden. „Ich habe mit wissenschaftlichen Texten noch immer zu kämpfen“, stellt er fest. Neben Deutsch und seiner Muttersprache Spanisch spricht der Peruaner fließend Italienisch, Portugiesisch, Französisch, Griechisch, Latein, die alte Sprache der Inkas und dazu noch etwas Englisch.

Im Oktober 2012 begann er ein Theologiestudium an der Evangelischen Hochschule Berlin. Seine Masterarbeit schrieb er zum interreligiösen Dialog zwischen Christentum, Islam und Judentum. Sein Vikariat begann er 2017 in Berlin-Schöneberg. „Das letzte Jahr war ich dann in Eichwalde. Es wurde mir empfohlen, aus Berlin rauszugehen, um unsere Gesellschaft besser kennenzulernen.“

Heimweh? „Ich bin schon so lange unterwegs, richtiges Heimweh habe ich nicht. Aber ich vermisse schon meine Eltern und meinen Bruder. Alle zwei Jahre fliege ich nach Peru. Dieses Jahr ging es nicht – Corona. Aber ich habe ja die Gemeinde an meiner Seite.“

Von Heidrun Voigt