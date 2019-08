Der Grafiker H.-Jürgen Malik zeigt in Eichwalde Aquarelle mit regionalen Landschaften. Sie sind im Zuge des Buchprojektes „Das Sonnenlicht hüpft in den Zweigen“ zu Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ entstanden, an dem Malik gemeinsam mit dem Eichwalder Autor Volker Panecke gearbeitet hat.