Wernsdorf: Polizei stellt Buntmetall-Dieb

Wernsdorf

Ein Kupferkabel-Dieb ging der Polizei am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle ins Netz. Damit nicht genug: Der bereits polizeibekannte 39-jährige Fahrer eines VW Caddy besitzt keinen Führerschein, hatte augenscheinlich Drogen konsumiert und weitere dabei. Dem Vortest, der auf Kokain und Amphetamine ansprang, folgte eine beweissichernde Blutprobe.

Frau bei Verkehrsunfall in Töpchin schwer verletzt

Ein Audi und ein VW stießen Dienstag in der Wünsdorfer Straße in Töpchin zusammen, einer der Pkws hatte die Vorfahrt an der Einmündung zur Straße In der Muna nicht beachtet. Die 33-jährige Fahrerin des gerammten Autos wurde schwer verletzt, die 5-jährige Mitreisende blieb unversehrt. Gesamtschaden: rund 45.000 Euro.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Renault-Fahrer in Eichwalde doppelt berauscht unterwegs

Mittwochfrüh stoppte die Polizei einen Renault-Transporter in der Zeuthener Straße. Der 36-jähriger Fahrer war mit 0,52 Promille unterwegs. Ein Drogenvortest wies auf Amphetamine hin. In der Kabine wurden zudem Clipbeutel mit mehreren betäubungsmittelverdächtigen Substanzen gefunden. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und veranlasste die beweissichernde Blutprobe.

Skoda-Fahrerin in Schönefeld kriegt die Kurve nicht

Die 35-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda kam am Dienstag in der Hans-Grade-Allee in Schönefeld in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und rammte ein Verkehrsschild. Die Frau wurde leicht verletzt, der Schaden am Auto wird mit rund 15.000 Euro beziffert.

Von MAZonline