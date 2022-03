Wildau/Eichwalde

In der vergangenen Woche ist zum sechsten Mal der Wissenschaftspreis des Gymnasiums und der Gesamtschule Villa Elisabeth verliehen worden. Aus allen Arbeiten des 12. und 13. Jahrgangs an den Schulen waren die besten drei für den „Wissenschaftspreis der Privatschulen Villa Elisabeth 2022“ nominiert. Die Schüler hatten anderthalb Jahre Zeit, um ihre Buisnesspläne oder Facharbeiten auszuarbeiten. In dieser Zeit betreuten Fachlehrer die Schüler und Schülerinnen.

Arno Schubert mit „Home of Tea“ auf dem ersten Platz

Arno Schubert gewann mit seinem wirtschaftlichen Thema „Home of Tea“ den ersten Platz. „Ich bin sehr froh, dass ich gewonnen habe. Aber ich find auch das wir alle Sieger sind“, sagte Schubert. Als Sieger bekam er eine Urkunde, das Preisgeld und eine Rose.

Der zweite Platz ging an Lennart Maria Kobosil. Sein Informatik-Thema lautete: Entwicklung einer Progressive Web App (PWA) für ein hochverfügbares Cloudsystem. Einfach gesagt: Warum man in naher Zukunft keine Apps mehr braucht. Sein sehr schwieriges Thema sorgte selbst bei der Jury für Fragen. „Ich brauchte für die progressive App auch Hilfe“, sagte der Jury-Vorsitzender und Unternehmer Knut Sabelus.

Vitus Klein belegte den dritten Platz. Er beschäftigte sich mit den Problemen des deutschen Sozialversicherungssystems und wirtschaftlichpolitische Lösungsansätze. Die beiden zweiten und dritten Plätze bekamen ein Preisgeld und eine Rose.

Wissenschaftspreis Villa Elisabeth für Businessplän eund Facharbeiten

Bei der Bewertung für die Platzierungen wird zwischen den Buisnessplänen und den Facharbeiten unterschieden. Bei den Buisnessplänen wird vor allem darauf geachtet, ob die Finanzierung- und die Umsetzung schlüssig ist. Die Facharbeiten sollen mehr wissenschaftlich in die Tiefe gehen und einen Mehrwert haben. Die Jury besteht aus Unternehmern, Lehrern und Bänkern. Die Themen der Arbeiten sind meist wirtschaftlich, da sowohl die Gesamtschule als auch das Gymnasium Wirtschaftsleistungskurse haben.

Die Schulrat Bildungsprojekt KG sponserte die Preisgelder für die Schüler. Die Gelder sind gedacht als erster finanzieller Startschuss für die Unternehmungsgründung.

Bundestagsabgeordnete Jana Schimke (CDU) als Ehrengast

Die Veranstaltung verlief wegen Corona anders als die letzten Jahre. Nur die Schulleitung, Lehrkräfte, Jurymitglieder und die drei Gewinner waren anwesend. Als Ehrengast war noch die Bundestagabgeordnete Jana Schimke von der CDU Vorort. „Bleibt neugierig, strebsam und verliert nie eure Träume und Ziele“, sagte Schimke in ihrer Rede zu den Gewinnern.

Von Laura Verseck