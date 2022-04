Wildau: Karambolage durch Vorfahrtsfehler

Wildau/Prieros/Eichwalde

Ein Skoda und eine Radfahrerin sind am frühen Dienstagnachmittag bei einem Vorfahrtsunfall in der Dorfaue in Wildau zusammengestoßen, wie die Polizei berichtet. Die Frau musste dann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ebenfalls am Nachmittag stießen auf dem Mühlendamm in Prieros ein Audi und ein Hyundai bei einem weiteren Vorfahrtsunfall zusammen. Bei einem Schaden von rund 5.000 Euro war ein Auto im Anschluss nicht mehr fahrtüchtig.

An einer weiteren Karambolage waren schließlich ein Ford und ein Volkswagen am Mittwochmorgen in der Grünauer Straße/Ecke Schmöckwitzer Straße in Eichwalde beteiligt. Die beiden Autofahrerinnen verletzten sich dabei leicht und mussten behandelt werden. Die Autos wurden mit mehreren Tausend Euro Schaden abgeschleppt.

Königs Wusterhausen: Fahrer und zwei Kinder bei Kollision verletzt

Ein Toyota und ein Mercedes stießen laut den Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag in der Karl-Marx-Straße in Königs Wusterhausen zusammen. Ein Autofahrer und zwei mitfahrende Kinder wurden dabei leicht verletzt und mussten im Anschluss behandelt werden. Die Autos hingegen wurden abgeschleppt.

Zeuthen/Halbe: Viel Blechschäden bei Zusammenstößen

Ein Volkswagen ist am Dienstagnachmittag in der Heinrich-Heine-Straße in Zeuthen gegen ein Müllhäuschen gestoßen. Am späten Abend prallte dann ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Halbe gegen einen Ford-Kleinwagen. Es entstanden jeweils Blechschäden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Von MAZonline