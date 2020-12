Dahmeland

„In Zeuthen und Wildau hatten wir in diesem Jahr etwa doppelt so viel Konzerte – oder genauer: musikalische Andachten – als sonst“, stellt Kreiskantor Christian Finke-Tange fest. Er ist als Kirchenmusiker für die beiden Gemeinden zuständig. Der Kantor erzählt, dass normalerweise im Sommer Pause sei. In diesem Jahr war aber alles anders. Der Urlaub war gestrichen und anstatt wegzufahren, hat sich Christian Finke-Tange in der Friedenskirche und in der Martin-Luther-Kirche an die Orgel gesetzt, um den Menschen Trost und Freude in den schwierigen Zeiten zu geben. Auch der Posaunenchor Wildau und ein Zeuthener Instrumentalensemble konzertierten in jeweils einer musikalischen Andacht.

Neue Konzepte sind entstanden

Ähnlich ging es in den Kirchengemeinden Eichwalde und Königs Wusterhausen zu. Kantor Peter Aumeier und einige Male Burkhard Fritz luden zu insgesamt 20 musikalischen Andachten auf der Eichwalder Parabrahm-Orgel ein. In dem Jahr zuvor gab es nicht annähernd so viele Konzerte auf dem Instrument.

Die Königs Wusterhausener Kantorin Christiane Scheetz berichtet: „Wir haben das Jahr mit einer Orgelwoche im Januar begonnen und damit zehn Jahre Ahrend-Orgel gefeiert. Es gab jeden Tag ein Konzert. Ich hatte erst Bedenken, ob das nicht zu viel für Königs Wusterhausen sei, aber alle Konzerte waren gut besucht.“ Die Kantorin betont, dass 2020 für Kirchenmusiker ein besonderes Jahr war, viele Dinge umzudenken waren und neue Konzepte entwickelt werden mussten. Die Veranstaltungsreihen Musiksommer in Dorfkirchen und der Orgelsommer konnten pandemiebedingt in Königs Wusterhausen nicht stattfinden. Wie in den Nachbargemeinden wurde deshalb in die Kreuzkirche zu musikalischen Andachten eingeladen. Der Cellist Alexander Koderisch, die Bratschistin Ulrike Paetz und Christiane Scheetz an der Orgel präsentierten zusammen mit Gastmusikern Barockmusik. Es gab aber auch Ausflüge in die Moderne und in die jüdische Musik.

Andachten mit Musik auch im Advent

„Bei den Andachten haben wir uns – wie auch sonst – abgestimmt, weil wir uns ja nicht gegenseitig das Publikum wegnehmen wollen“, sagt Christian Finke-Tange. Jeden Mittwoch fanden die Veranstaltungen in der evangelischen Kirche Eichwalde, jeden zweiten Freitag in der Kreuzkirche Königs Wusterhausen, jeden Samstag in der Martin-Luther-Kirche Zeuthen und jeden Sonntag in der Friedenskirche Wildau statt.

„Bei uns fing es spärlich an, aber von Woche zu Woche kamen mehr Besucher“, erinnert sich Christian Finke-Tange. Er stellt mit großem Bedauern fest, dass der Kantatenchor Zeuthen, den er leitet, pandemiebedingt keine Gelegenheit hatte, in diesem Jahr aufzutreten. Am zweiten Adventswochenende sollte vor der Martin-Luther-Kirche das Weihnachtskonzert des Chores – statt mit einem Sinfonieorchester wie sonst mit Blechbläsern, da diese sich am Wetter nicht stören – stattfinden. Das musste abgesagt werden, da kaum Chorproben möglich waren. In die Kreuzkirche wurde am 5., 12. und 13. Dezember zu Adventsandachten mit weihnachtlicher Musik eingeladen.

Planungen zu Weihnachten

„ Weihnachten planen wir mit ganz wenigen Leuten, aber ob wir wenigstens im Gottesdienst singen können, ich glaube es nicht“, sagt Christian Finke-Tange. Fest steht, dass es am 24. Dezember ab 14 Uhr stündlich kurze Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche in Zeuthen geben wird, die nach draußen übertragen werden. Beim letzten um 18 Uhr spielt der Posaunenchor Wildau. Um 22 Uhr wird zur Christnachtmusik eingeladen, zu der eine Anmeldung erforderlich ist.

„In Königs Wusterhausen sind drei Christvespern im Freien geplant, zu denen jeweils bisher 100 Besucher zugelassen sind. Um 14.30 Uhr beginnt die erste. Um 21 und 22.30 Uhr wird zur musikalischen Andacht in das Gotteshaus eingeladen“, sagt Christiane Scheetz.

In Eichwalde findet noch bis zum 19. Dezember montags bis samstags um 16.30 Uhr ein lebendiger Adventskalender statt. Ehrenamtliche aus der Gemeinde oder Pfarrerin Christine Leu führen die Kurzandachten durch. Musik, Symbole im Advent oder eine schöne Weihnachtsgeschichte stehen unter anderem im Mittelpunkt.

Am 24. Dezember findet um 17 Uhr ein Gottesdienst statt. Der Gottesdienst wird mit Lautsprechern auf den Kirchplatz und als Video ins Internet übertragen. Die Plätze in allen Kirchen sind entsprechend den Abstandsregeln begrenzt. Besuchern wird empfohlen, sich pandemiebedingt aktuell auf den entsprechenden Internetseiten zu den Veranstaltungen zu informieren.

Im nächsten Jahr steht die Orgel im Mittelpunkt

Die Kantoren freuen sich schon auf 2021, denn der Deutsche Musikrat hat die Orgel als das Instrument des Jahres erkoren. „Ab dem 8. Februar soll jeden Tag in Berlin-Brandenburg eine Orgel gespielt werden. Ein Teil unserer Region ist im Februar dran, ein Teil im November. Die Instrumente in Königs Wusterhausen, Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und Schönefeld gehören dazu“, weiß der Kreiskantor.

Etwas Positives kann Christian Finke-Tange übrigens der Pandemie abgewinnen: „Durch die ausgefallenen Chorproben hatte ich so viel Zeit zum Üben an der Orgel wie seit meiner Studienzeit nicht mehr. Ich konnte mehrere Stunden am Instrument sitzen. Das ist ein ganz anderes Spielgefühl.“ Christiane Scheetz kann das für sich bestätigen.

Für diejenigen, die die Kirchenmusik sehr vermissen, gibt es einen kleinen Trost. Eine CD mit weihnachtlicher Musik aus der Wildauer Friedenskirche mit Streichquartett und Orgel ist im Gemeindebüro Wildau und Zeuthen erhältlich. Anlässlich der Orgelwoche in der Kreuzkirche wurde ebenfalls eine CD produziert. Christiane Scheetz spielt auf der Ahrend-Orgel. Die „Königin von Preussen“ ist in der Regionalküsterei Königs Wusterhausen und auch online erhältlich.

Von Heidrun Voigt