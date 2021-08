Zeuthen

Enttäuschung und Frust machen sich bei den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden rund um den BER breit und immer mehr Stimmen werden gegen die Nichteinhaltung der Flugrouten seitens mehrerer Fluggesellschaften laut.

Denn der Lärm ist für viele Anwohner mittlerweile unerträglich und das in Regionen, die gar keinen Anspruch auf Schallschutz haben. „Die Leute sind ja beschissen worden mit dieser 15-Grad-Kurve“, machte sich ein Zeuthener in einem kurzen Videobeitrag Luft.

Zum Auftakt der Zeuthener Gesprächsrunde zum Fluglärm ließ man mehrere Einwohner der Gemeinde zu Wort kommen und die waren vor allem eines – genervt vom Krach durch die neuen Flugrouten. Denn statt der Hoffmann-Kurve fliegen immer mehr Flugzeuge den 15-Grad-Knick über mehrere Gemeinden, allen voran Easyjet, die zu Beginn des Monats ankündigten, die Kurve vorerst nicht mehr zu fliegen. Darüber hinaus steigt die Anzahl der Flugzeuge, die die Kurve nicht genau fliegen und so über Wohngebiete düsen.

Der Lärm nimmt zu und damit auch die Fragen an die Fluggesellschaften, die Flughafengesellschaft (FBB), die Deutsche Flugsicherung (DFS) und das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF). Die Hoffnung war groß, dass vieler dieser Fragen innerhalb einer öffentlichen Gesprächsrunde im direkten Diskurs geklärt werden könnten, doch bereits vor der Veranstaltung gab es den ersten Dämpfer. So sagten Easyjet und die DSF kurzfristig am Mittwoch ab, aus „terminlichen Gründen“, wie es in der schriftlichen Absage des Unternehmens hieß.

Fragen an Easyjet und DSF blieben offen

Die Enttäuschung bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der betroffenen Kommunen Eichwalde, Königs Wusterhausen, Schönefeld, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen war groß, denn so blieb die wichtigste Frage des Abends offen. Wieso behaupten Easyjet-Piloten den vorgeschriebenen Steigradienten von mindestens acht Prozent nicht zu schaffen und fliegen die Ausweichroute, wenn sie beim Abflug doch beweisen, dass es möglich ist, wie der Zeuthener Dirk Schulz feststellte. „Die Luftfahrzeuge haben alle real die acht Prozent überschritten“, berechnete Schulz für die Flüge vom 22. August.

Er ist Mitbegründer des Bürgervereins Leben in Zeuthen (BLiZ) und beschäftigt sich bereits seit zehn Jahren mit dem Thema. Als 2012 die Routen festgelegt wurden, sei damals schon prognostiziert worden, dass ein kleiner Teil der Flugzeuge nicht die Hoffmann-Kurve fliegen werde. So rechnete man damals mit einem kleinen zweistelligen Bereich.

Maschine von Easyjet im Anflug auf die Südbahn am BER über Eichwalde. Quelle: Nadine Pensold

„Wir würden hier nicht sitzen, wenn es 15 wären, um es deutlich zu sagen“, betonte Schulz an dem Abend. So seien jetzt bei geringer Auslastung des Flughafens mit 57 Fliegern am Tag auf der Route zu rechnen und die Zahlen steigen.

Das Handbuch zur Umsetzung der Ab- und Abflüge (AIC) besagt ganz klar, dass zur Lärmminimierung alle Flüge den Gradienten einhalten müssen. „Nicht können, sollten, sondern müssen“, betonte Dirk Schulz während seiner Präsentation. Einzige Ausnahme sind hierbei aerodynamische oder meteorologische Gründe.

Mit den vollausgelasteten Mittelstreckenflugzeugen könne Easyjet die gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Auflagen nicht erfüllen und daher nicht fliegen, erklärt die Fluggesellschaft der MAZ. Ein technisches Problem sei jedoch nicht der Grund.

Marcel Hoffmann: Quatar Airways Dreamliner 787 fliegt die Hoffmann-Kurve

„Die Kurve kann geflogen werden. Es ist hier also eine Wollensfrage“, sagt Dirk Schulz. Auch Marcel Hoffmann, Vater der Hoffmann-Kurve, bezweifelt die Aussage von Easyjet. „Ich hab am Sonntag noch eine 787-8 Dreamliner von Qatar Airways gesehen, die ist auf dem Strich geflogen. Das ist ein Riesenteil und kurze Zeit später ist ein Airbus A330 Airbaltic genauso schön geflogen“, sagte Hoffmann.

Zeuthen hatte zu der Veranstaltung eingeladen. So führten der Vorsitzender der GV Zeuthen Philipp Martens (Die Linke) und Karl Uwe Fuchs (FDP) durch den Abend Quelle: Joice Saß

So könne man die Kurve sehr genau fliegen und Easyjet habe bis August kein Problem damit gehabt, sogar von der Mitte der Startbahn aus, die Route zu fliegen. Woran liegt es also? „Das ist einfach nur peinlich, was Easyjet da produziert“, legte Hoffmann nach. Es gäbe keine genauen Aussagen von der Fluggesellschaft, was die Gerüchteküche nur befeuern würde.

Einziger Ansprechpartner an dem Abend war Michael Halberstadt von der Flughafengesellschaft (FBB), der den Bürgermeistern, Kommunalpolitikern und Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen sollte. Er verwies jedoch auf die Deutsche Flugsicherung (DFS), da der Flughafen keine Kontrollrechte habe. Auf die Frage, ob Easyjet nicht alternativ auf die Nordbahn ausweichen könnte, entgegnete Halberstadt, dass das wirtschaftlich nicht umsetzbar sei und dafür die Unterstützung der Gesellschafter benötigt werde.

Gespräche mit Easyjet und DFS werden nachgeholt

Diese sah auch Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch ganz klar in der Verantwortung, allen voran das Land Brandenburg. Für Dirk Schulz geht der Flughafen hier nach dem Prinzip „Wirtschaftlichkeit vor Lärmschutz“ vor, dabei sollte es eigentlich anders sein. „Das haben wir so oft politisch zugesichert bekommen“, betonte er.

DFS und Easyjet fehlten ganz klar in der Gesprächsrunde. Auf Nachfrage erklärte eine Unternehmenssprecherin: „Es geht in der am gestrigen Abend besprochenen Thematik nicht um ein Wollen oder Können, sondern um zu klärende rechtliche Aspekte, die sich aus technischen Gegebenheiten der Codierung der Flugrouten und internationalen Vorgaben an die zivile Verkehrsluftfahrt ergeben. Hierzu befindet sich Easyjet seit mehreren Monaten im Austausch mit den relevanten Behörden, wie der DFS.“

Easyjet sicherte Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger trotz Absage zu, für ein bilaterales Hintergrundgespräch zur Verfügung zu stehen. Noch am Abend haben sich die Bürgermeister der ZES-Gemeinden um einen Termin gekümmert.

Das Fazit von Sven Herzberger nach der Veranstaltung fällt positiv aus. „Uns sind drei Dinge gelungen: Wir haben die Themen bearbeitet, die betreffenden Stellen sehen das Problem, um Handeln zu können und wir gehen zwar auseinander, aber das werden nicht die letzten Gespräche gewesen sein“, so Herzberger gegenüber MAZ.

