Eichwalde

Die Eichwalder Kaufmannsfamilie Jannutsch und Rohls bekommt ein Ehrengrab. Das haben die Gemeindevertreter am Dienstag einstimmig beschlossen.

Wie berichtet, läuft die Liegefrist des Familiengrabs demnächst aus. Ortschronist Wolfgang Flügge hatte daher vorgeschlagen, die Grabstätte aus historischen Gründen zu erhalten und die Familie posthum mit einem Ehrengrab zu würdigen.

Anzeige

Jeder im Ort kannte den Konsum in der Grünauer Straße

Die Kaufmannsfamilie Jannutsch/ Rohls zählt, was den Handel in Eichwalde betrifft, zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Ort. Am 15. Dezember 1919 eröffnete die „Konsumgenossenschaft Berlin und Umgebung e.G.“ ihre erste „Konsum“-Verkaufsstelle in Eichwalde. Im Alter von 26 Jahren übernahm Emil Jannutsch das Geschäft in der Grünauer Straße 51 als Verkaufsstellenleiter. Während des Zweiten Weltkriegs führte Jannutsch die Verkaufsstelle privat weiter.

Weitere MAZ+ Artikel

Erst nach Kriegsende wurde der Laden wieder zum Konsum. Nach dem Tod Emil Jannutschs 1984 wurde dessen Tochter, Jutta Rohls, Chefin. In dem früheren Geschäftshaus unweit des Rathauses befindet sich heute ein Restaurant.

Ehrengrabstein auf Kosten der Gemeinde

Hintergrund: Menschen, die sich zu Lebzeiten um Eichwalde verdient gemacht haben, erhalten entsprechend einer Richtlinie der Gemeinde Eichwalde Ehrengräber. Diese sollen Ausdruck der Ehrung der Verstorbenen sein, die zu Lebzeiten besondere Leistungen vollbracht haben und deren Andenken nach Ansicht der Gemeinde in der Öffentlichkeit fortleben soll. Auf Kosten der Gemeinde Eichwalde werden Ehrengräber als solche mit einem eigenen Stein gesondert markiert. Der Ehrengrabstein für die Kaufmannsfamilie Jannutsch und Rohls soll demnächst auf dem Friedhof in Eichwalde aufgestellt werden.

Von Josefine Sack