Jenoch: „Digitaler Zweckverband macht Mut“

Wie wichtig digitale Rathäuser sein können, hat nicht zuletzt die Coronakrise gezeigt. Besucher-Kontakt war nicht mehr möglich, damit konnten auch zahlreiche Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden. In der vorigen Woche hat sich aber ein Zweckverband gegründet, der die Rathäuser in Brandenburg bei diesem Thema voranbringen will: der Zweckverband „Digitale Kommune Brandenburg“.

„Das Onlinezugangsgesetz zwingt uns auch dazu, bis zum Jahr 2022 zahlreiche digitale Dienstleistungen anzubieten“, sagt Eichwaldes Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE). Als kleine Kommune könne man das unmöglich alleine schaffen. Jenoch hat sich deshalb schon vor einem Jahr bereiterklärt, an der Gründung des Verbandes mitzuwirken. Über die Gründungsversammlung in Hohen Neuendorf sagt er: „Das war ein Treffen, das Mut gemacht hat.“

Kommunen können ab jetzt Mitglied werden

Der Verband soll künftig Aufgaben eines kommunalen IT-Dienstleisters übernehmen, Kommunen beraten und so dafür sorgen, dass Verwaltungsleistungen bürgernah digitalisiert werden können. Weil der Teilnehmerkreis für die Gründung klein bleiben sollte, sind bislang neben Eichwalde nur zwei weitere Orte aus LDS Mitglied: Heideblick und Märkische Heide.

Die Frage, ob eine Mitgliedschaft sinnvoll ist, dürfte in den nächsten Monaten aber viele weitere Kommunen beschäftigen. In Königs Wusterhausen hat die CDU-Fraktion bereits beantragt, dass die Stadt Mitglied wird. „Die Digitalisierung sollte schon länger ein Schwerpunkt sein. Das Thema wurde nach der letzten Kommunalwahl zwar in den Namen eines Fachausschusses aufgenommen – inhaltlich hat es bislang so gut wie keine Rolle gespielt“, sagt der Fraktionsvorsitzende Christian Möbus.

Von Oliver Fischer