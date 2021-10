Der Hauptstadtflughafen in Schönefeld feiert sein erstes Betriebsjahr. Zu diesem Anlass gibt es reichlich Zahlen. Neben der Verkehrsstatistik wurden auch ganz andere Dinge in der Statistik erfasst – zum Beispiel Desinfektionsmittelverbrauch, elektrische Tankfüllungen und Promigäste am BER.