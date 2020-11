Einen Tag nach Kreistagssitzung: UBL-Fraktionschef Selbitz positiv auf Corona getestet

Dahme-Spreewald

Das Corona-Virus ist einmal mehr in der Kommunalpolitik des Landkreises Dahme-Spreewald angekommen. Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion UBL/ FW/FWKW, Frank Selbitz, ist am vergangenen Donnerstag positiv auf Sars-CoV2 getestet worden. Darüber informierte Selbitz seine Fraktionskollegen.

Einen Tag zuvor hatte er noch im Kreistag gesessen. Die Sitzung dauerte gut vier Stunden. Verunsicherung gab es deshalb vor allem bei seinen Fraktionskollegen. „Ich habe mich schon gefragt, wie ich verfahren soll. Vom Landkreis hat mich niemand informiert, ich weiß auch nicht, ob ich mich testen lassen soll oder nicht“, sagte etwa der Mittenwalder Lutz Krause, der im Kreistag neben Selbitz sitzt.

Anzeige

Landrat: Sitznachbarn gelten nicht als enge Kontakte

Die Königs Wusterhausenerin Katharina Ennullat ist ebenfalls Selbitz’ Fraktionskollegin und saß in seiner unmittelbaren Umgebung. Ihr Mann, Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat, sagte aufgrund des Vorfalls am Montag die Teilnahme an einer Veranstaltung des Landkreises ab.

Konkrete Folgen für die Fraktionskollegen und weitere Kreistagsmitglieder soll der Fall aber aus Sicht des Landkreises nicht haben. „Maßgabe ist, dass nur enge Kontakte nachverfolgt werden, also Personen, die länger als 15 Minuten mit einem Infizierten Gesichtskontakt und dabei weniger als 1,50 Meter Abstand hatten“, sagt Landrat Stephan Loge ( SPD). Das sei angesichts der Hygienevorschriften und der Sitzordnung im Landkreis bei niemandem der Fall gewesen.

Karl Uwe Fuchs : „Es gibt andere technische Wege“

Dennoch werden Stimmen lauter, die Sitzungsweise des Kreistages zu überdenken. Immerhin ist der Kreistag das größte Gremium im Landkreis. Er hat 56 Mitglieder, hinzu kommen noch rund 20 anwesende Verwaltungsmitarbeiter plus Gäste. „Mir ist nicht klar, weshalb nach wie vor alle an diesen Sitzungen teilnehmen müssen. Es gibt technisch andere Wege“, sagt etwa der stellvertretende Vorsitzende, Karl Uwe Fuchs ( CDU/ FDP/Bauern).

Der Inzidenzwert liegt im Landkreis inzwischen bei über 90. Aktuell gelten 181 Menschen als infiziert mit dem Corona-Virus.

Von Oliver Fischer