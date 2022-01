Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Wenn man Dahmes Amtsdirektor David Kaluza vor einigen Jahren nach den Perspektiven für sein Amtsgebiet gefragt hat, dann nahmen die Gespräche zuweilen eine etwas deprimierende Wendung. Dahme, der südlichste und abgelegenste Fleck in Teltow-Fläming, stand für Überalterung, für Einwohnerschwund und Mangelverwaltung. Die Prognosen des Landes für die Stadt und die umliegenden Dörfer waren miserabel.

Dahme ist zwar ein hübsches Städtchen mit historischem Stadtkern, aber es liegt weit entfernt von jeder Autobahn, von jeder Bahnlinie, von jedem Mittelzentrum. Für Baugrundstücke interessierte sich dort kaum jemand, und David Kaluza hatte auch kaum Hoffnung, dass sich daran etwas ändert.

Wer jetzt mit David Kaluza über das gleiche Thema spricht, vernimmt aber andere Töne. „Ich bin positiv gestimmt“, sagt der Amtsdirektor, und er sagt es gleich mehrfach. Sicher, auch 2022 hat das Amt Einwohner verloren: 0,6 Prozent, so viele wie kein anderer Ort im Landkreis. Aber es waren schon mal deutlich mehr. Viel wichtiger ist: Die Stimmung im Ort ist eine andere.

TF wächst um 0,8 Prozent, LDS um 1,6 Prozent

Es sei ein Zuzug wahrnehmbar, sagt Kaluza. Es gibt plötzlich viele Kinder in den amtsangehörigen Gemeinden, viel mehr, als die Statistiker des Landes dem Amt je zugetraut hätten. Und plötzlich hat Dahme Probleme, um die man andere früher beneidete. Die Kita- und Schulplätze werden knapp.

„Natürlich habe ich nicht die Sorgen wie die Kollegen in Ludwigsfelde, die jedes Jahr eine neue Kita bauen müssen. Und das ist auch gut so“, sagt Kaluza. Aber es geht aufwärts in Dahme. Und wenn es dort aufwärts geht, so blöd es klingt, geht es überall aufwärts.

Jahrelanges Wachstum in TF und LDS

Das spiegeln auch die aktuellen Zahlen aus den Kommunen wieder. Regelmäßig fragt die MAZ zum Jahresbeginn die aktuellen Einwohnerstände bei den Meldeämtern ab, seit Jahren legen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming verlässlich zwischen 0,8 und einem Prozent Einwohner zu.

Da hat auch 2021 keine Ausnahme gemacht. Teltow-Fläming ist in diesem Jahr um rund 1500 Einwohner gewachsen, Dahme-Spreewald sogar um fast 3000 Einwohner. LDS verzeichnete damit einen Anstieg um 1,6 Prozent: So viel wie seit dem großen Flüchtlingsstrom 2015 nicht mehr.

Bestensee gehört zu den Gemeinden mit dem stärksten Zuzug

Ursächlich dafür sind vor allem die Nordkommunen mit ihren großen Baugebieten, in die die Zuzügler trotz rasant steigender Grundstückspreise geradezu strömen. Ludwigsfelde hat fast 700 Einwohner hinzugewonnen (ein Plus von 2,5 Prozent). In Schulzendorf haben die Neubürger im Baugebiet Ritterschlag die Einwohnerzahl um fast vier Prozent in die Höhe getrieben, in Bestensee sind fast 500 neue Einwohner hinzugekommen (plus 5,5 Prozent).

Und dann gibt es noch Schönefeld, die Flughafengemeinde, die in fast jeder Hinsicht außer Konkurrenz läuft, und in der Wohnblöcke um Wohnblöcke hoch- und vollgezogen werden. Schönefeld hat im vorigen Jahr dadurch mehr Einwohner gewonnen als ganz Teltow-Fläming.

Großbaustellen in Schönefeld-Nord. Quelle: Oliver Fischer

Und der Norden wird auch in den nächsten Jahren Boomregion bleiben. Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel (SPD) sieht nicht nur im Rousseaupark, dem größten Entwicklungsgebiet der Region, weitere Baupotenziale. Er zählt gleich noch mehrere weitere Investorenprojekte in seiner Stadt auf, darunter eines mit 100 Eigentumswohnungen. „Hatten wir noch nie, das wird auch für uns als Stadt eine interessante Erfahrung“, sagt er.

Ludwigsfeldes Bürgermeister: 2,5 Prozent Zuwachs sind zu viel

Um 2,5 Prozent ist Ludwigsfelde zuletzt gewachsen. Eigentlich sei das zu viel. „Stadtplaner gehen davon aus, dass ein Wachstum von einem Prozent gesund ist für einen Ort“, sagt Igel. Ludwigsfelde sei derzeit gut aufgestellt, aber langfristig müsse man umdenken. „Wir müssen zu einem gesteuerten, organischen Wachstum kommen“, sagt er, damit das ewige Mehr und Mehr nicht irgendwann die eigene Bevölkerung überfordert.

Das kennen fast alle Bürgermeister in den Nordgemeinden. Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) musste im vorigen Jahr eine Kita in der Nachbargemeinde Heidesee anmieten, weil man mit der Erweiterung der eigenen Kita in der Waldstraße hinterherhinkte. Es kommen einfach zu viele Kinder.

Selbst die 130 neuen Kitaplätze, die die Gemeinde Bestensee bis Anfang 2023 baut, werden wohl auf Dauer nicht reichen, denn auch in Bestensee wird weiter gebaut: im Fischerei-Areal, im Wustrocken, in der Hintersiedlung. „Und dann gibt es noch Lückenbebauung ohne Ende“, sagt Quasdorf.

Bestensee könnte noch im ersten Quartal dieses Jahres die 9000-Einwohner-Marke knacken. In Schönefeld geht es dagegen um ganz andere Dimensionen. Zwar ist das riesige Baugebiet in Schönefeld Nord jetzt fast abgeschlossen, aber es gibt immer noch riesige Freiflächen, die einer Bebauung harren.

Die Gemeinde entwickelt gerade ein Konzept dafür, weshalb sich der Baustart dort noch etwas verzögert. Vielleicht erhält die Gemeinde dadurch sogar eine kurze Verschnaufpause. Aber was heißt das schon. Selbst beim Verschnaufen könnte schon in diesem Jahr die 20.000-Einwohner-Marke fallen. Und dann rückt die 30.000 in Blickweite.

Luckenwalde stagniert – weil es keine Wohnungen gibt

Eine ähnliche Entwicklung ist auch im Süden spürbar, wenn auch nicht so augenfällig. In Luckenwalde stagniert die Einwohnerzahl seit einigen Jahren, zuletzt ging sie sogar leicht zurück. Aber die Zeiten sind trotzdem nicht zu vergleichen mit der Nachwendezeit, in der die Einwohner regelrecht aus Luckenwalde flüchteten.

Inzwischen sei das Gegenteil der Fall, sagt Vizebürgermeister Peter Mann. Die Entwicklung spiegele sich nur nicht in den Zahlen wieder, weil derzeit kaum Wohnraum in Luckenwalde zur Verfügung steht.

Keine Baugebiete auf der grünen Wiese in Luckenwalde

Baugebiete auf der grünen Wiese will man in Luckenwalde vermeiden. Die Stadtpolitik setzt auf Innenstadtverdichtung und –sanierung. Die städtische Wohnungsgesellschaft hat zuletzt 300 Wohnungen leer gezogen um ein ganzes Wohnquartier zu erneuern.

Die Bewohner mussten auf andere Wohnungen verteilt werden, weshalb jetzt praktisch keine städtischen Wohnungen mehr für Zuzügler frei sind. Aber Wohnungen werden gesucht. Das erkenne man schon daran, wie sehr sich private Investoren inzwischen in der Stadt engagieren, sagt Peter Mann.

Sanierungspläne für Industriebrachen im Luckenwalder Zentrum

Die Baulandpreise haben sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre verdoppelt. In den Gründerzeitvierteln, in denen früher die Hälfte der Wohnungen leer stand, ist inzwischen nichts mehr zu haben. Die Häuser sind saniert und neu verputzt.

Und selbst die heruntergekommenen Industriebrachen, die seit der Wende das Bild der Stadt prägen, haben neue Eigentümer gefunden, die daraus Wohnobjekte machen wollen. „Wir sind froh und stolz, dass uns das gelungen ist“, sagt Peter Mann.

So weit ist David Kaluza in Dahme noch lange nicht. Aber er beobachtet, dass inzwischen auch in Dahme Investoren Häuser kaufen – und sie leer stehen lassen, weil sie auf steigende Grundstückspreise spekulieren. So hat es auch in Luckenwalde angefangen, und Jahre vorher auch in Ludwigsfelde oder in Schönefeld. Das heißt noch nichts. Aber es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass es auch Dahme irgendwann noch einmal richtig boomt.

Von Oliver Fischer