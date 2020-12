Märkische Heide

Eine 38-jährige Opel-Fahrerin kam am Samstag auf der B 87 wegen Straßenglätte von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug 5000 Euro. Ein weiterer Pkw rutschte in die gesperrte Unfallstelle.

Von MAZonline