In Groß Köris ereignete sich am Freitag ein Unfall mit einem Volkswagen, der in der Kurve von der Straße abkam, mit einem Straßenbaum zusammenstieß und auf einem Grundstück zum Stehen kam. Die Polizei ermittelte, dass der Fahrer betrunken gewesen war. Seine Frau und sein Sohn wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.