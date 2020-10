Entwarnung in Zeuthen in Wildau: Alle Corona-Tests negativ

Königs Wusterhausen

Entwarnung in Zeuthen und Wildau: Die Corona-Tests an der Musikbetonten Gesamtschule „ Paul Dessau“ in Zeuthen sind allesamt negativ ausgefallen. Das teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald am Freitag mit. In der Schule waren am Dienstag insgesamt 37 betroffene Mitschüler und 14 Lehrer auf SARS-CoV-2 getestet worden, nachdem sich ein Schüler der achten Klasse mit dem Coronavirus infiziert hatte (die MAZ berichtete).

Auch für das betroffene Seniorenheim der AWO in Wildau gab das Gesundheitsamt vor dem Wochenende Entwarnung: Alle in der Pflegeeinrichtung durchgeführten Corona-Tests bei den betroffenen Bewohnern fielen negativ aus. Einzelne Laborergebnisse des ebenfalls getesteten Pflegepersonals stehen noch aus, hieß es am Freitag.

Coronalage im Landkreis bleibt stabil

In dem Seniorenheim war Anfang der Woche einepositiv auf dasgetestet worden und musste daraufhin mit engen Kontaktpersonen häuslich abgesondert werden. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Falls hatte das Kreisgesundheitsamt insgesamt 31 Rachenabstriche von Bewohnern und Personal in der Einrichtung an der Wildauer Lessingstraße vorgenommen. Parallel dazu erfolgten unterstützend auch Corona-Tests bei dendurch einen niedergelassenen Arzt.

Insgesamt bleibt die Corona-Lage im Landkreis Dahme-Spreewald im Vergleich zum bundesweiten Trend verhältnismäßig stabil. Dennoch hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle hat innerhalb der letzten 24 Stunden um sechs erhöht. Die meisten Neuinfektionen betreffen vorrangig Kommunen im Norden des Landkreises im Berliner Umland. Es handelt sich in der Regel um familiäre Einzelfälle.

Seit Beginn der Pandemie wurden bisher insgesamt 361 positive Corona-Fälle in Dahme-Spreewald bestätigt. Derzeit sind insgesamt 34 Personen tatsächlich infiziert. Alle Betroffenen befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden vom Gesundheitsministerium überwacht.

Von Josefine Sack