Wenn Christa Piater einkaufen geht, dann sind das heute kurze, möglichst kontaktlose Gänge zu Bäcker, Fleischer oder zum Supermarkt. Von einem gemütlichen Plausch mit einer Verkäuferin kann keine Rede sein. Deshalb schwingt schon ein bisschen Wehmut mit, wenn sie an ihren kleinen Dorfkonsum in Gussow denkt, der 1971 vor genau 50 Jahren in die alte Gussower Schule einzog.

„Zur Eröffnung war die gesamte Lokalprominenz von der Bürgermeisterin bis zum Chef der Konsumgenossenschaft Königs Wusterhausen erschienen“, erinnert sich Christa Piater, die den Gussower Konsum schon seit 1964 geleitet hatte.

Personaltoilette war ein Plumpsklo

Auf die damals modernen Räume mit Kühlkapazitäten für Milchprodukte, Eis, Getränke und Fleischwaren seien sie und ihr Team – das damals Kollektiv hieß – unheimlich stolz gewesen. Und das, obwohl die Personaltoilette trotzdem noch ein Plumpsklo auf dem Hof war.

Die Fliesen für die Fleischecke hatte Christa Piater über ihren Cousin besorgt, einen Fliesenleger. Das Messer für den Fleischwolf organisierte sie über Verwandte aus dem Westen. Eine Aufschnittmaschine wäre ein Traum gewesen. „Eigeninitiative war gefragt. Schnell eine Mail schreiben mit allem, was fehlt, ging nicht“, sagt die 84-Jährige lachend. Das galt auch für die Bestellungen. Sie seien schon froh gewesen, dass die Verkaufsstelle über eines der wenigen Telefone im Ort verfügte. Einmal in der Woche kam der Bierwagen und wenn das helle Gebräu schon nach zwei Tagen trübe war, hatten die Kunden Pech. Schnell nachordern war damals undenkbar. Auch Fleischlieferungen kamen nur einmal pro Woche.

Verkäuferinnen kannten alle Familienverhältnisse

Dafür aber wurde nahezu jeder Kunde freundlich mit Namen, meist sogar mit dem Vornamen begrüßt. Christa Piater, 1936 in Gussow geboren, kannte im Ort jeden. Gab es mal Bananen oder Apfelsinen, die vor allem für die Kinder gedacht waren, konnte ihr niemand etwas vormachen. Sie kannte die Familienverhältnisse alle. „Manchmal waren wir auch der Kummerkasten, weil es manchem wegen Krankheit, Problemen mit den Kindern oder in der Ehe schwer ums Herz war“, sagt Christa Piater. Da hörte man zu, versuchte zu trösten.

Die Eröffnung des Konsums in Gussow 1971. Quelle: Franziska Mohr

Auch ansonsten war die Arbeit kaum mit der in heutigen Geschäften zu vergleichen. Fleisch, Wurst, Käse, Obst und Gemüse mussten die Verkäuferinnen noch fast ausnahmslos abwiegen. Da war Kopfrechnen gefragt. Und während für die Rechnung heute ein Knopfdruck an der Kasse genügt, mussten früher abends noch aufwendig per Hand Talons geschrieben werden, weil die Kasse oft fehlerhaft arbeitete. Die Kunden erhielten damals Konsummarken, die sie in ein Büchlein einkleben mussten, um am Ende des Jahres Geld zurückzubekommen. Bis 1958 erlebte Christa Piater sogar noch die Zeit der Lebensmittelmarken für Butter und Fleisch, die monatlich bei der Konsumverwaltung in Neue Mühle abgerechnet werden mussten.

Preise änderten sich in 35 Jahren nicht

Einen Vorteil aber hatten die Verkäuferinnen, zu denen damals auch Irene Nitsche und Edith Skupin gehörten: Die meisten Preise hatten sie im Kopf. Zumal sie sich in mehr als 35 Jahren nicht änderten, Schrippe und Streuselschnecke kosteten 1953, als Christa Piater als Anlernling beim Konsum begann, genauso viel wie 1989: fünf Pfennige und zwölf Pfennige.

Natürlich rechneten die Verkäuferinnen auch das Restgeld im Kopf aus. An Kartenzahlung war nicht zu denken. Statt Einkaufswagen gab es am Eingang nur kleine Körbchen.

Geldkurier per Fahrrad

„Jeden Abend radelte eine Verkäuferin von uns mit den Tageseinnahmen von mehreren hundert Mark auf dem Fahrrad zur BHG in Gräbendorf, wo es ein Schließfach gab“, erinnert sich die einstige Verkaufsstellenleiterin. Auch das wäre heute unvorstellbar.

Fliesen besorgte der Cousin privat: die Fleisch- und Wurstwarenabteilung. Quelle: Franziska Mohr

Manchmal machten sich die Kunden Luft und meckerten, weil im Sommer die Limonade schon nach ein paar Stunden ausverkauft war oder es wieder einmal, wie erst jüngst auch in der Corona-Krise, kein Toilettenpapier gab. Besonders eintönig präsentierte sich das Sortiment bei Obst und Gemüse. Äpfel, Rot- und Weißkohl gab es immer. Heute so normale Angebote wie Paprika oder Mangos hingegen: Fehlanzeige. Eine Rarität war Spargel, den die ortsansässige LPG auf einem eigenen Feld anbaute. Dann war Rationierung angesagt. Schließlich sollte im Dorf jeder etwas abgekommen.

Ein Einbruch in 38 Jahren

„Unsere Kunden waren aber nie böse auf uns. Sie wussten doch, dass wir an der Belieferung nichts ändern konnten“, sagt Christa Piater. In all den Jahren wurde in die Gussower Verkaufsstelle auch nur ein einziges Mal eingebrochen. Vermutlich verschwanden Zigaretten und Spirituosen, aber genau vermag sie es nicht mehr zu sagen.

Manchmal gab es Limonade, manchmal nicht. Quelle: Franziska Mohr

Ohnehin lief der Laden wie ein Uhrwerk. Christa Piater kann sich nicht erinnern, dass die Verkaufsstelle in ihren 38 Jahren auch nur ein einziges Mal nicht pünktlich um 8 Uhr aufgeschlossen wurde. Selbst bei Krankheit oder anderen widrigen Umständen hat die Absprache unter den Mitarbeitern immer geklappt. Und das ohne Handy.

Nach der Wende unrentabel

Mit der Währungsunion im Juli 1990 aber änderte sich alles. „Sprichwörtlich über Nacht erhielten wir ein völlig neues Sortiment mit neuen Preisen“, erinnert sich Christia Piater. Bestimmte Produkte seien zwar schon vor dem Stichtag geliefert worden. „Nur verkaufen durften wir sie noch nicht. Das ging nur für Westmark.“

Mit dem neuen Geld stieg auch die Konsumfreude. Binnen weniger Monate kauften sich fast alle Gussower ein neues Auto. Die großen Supermarktketten errichteten große, wenn auch anfangs nur provisorische Verkaufsstellen. Der kleine Laden wurde dadurch aber immer unrentabler. Für Christa Piater bedeutete dies, dass sie „ihren“ Konsum Ende 1991 nach 38 Jahren für immer abschließen musste. Mit 55 Jahren ging sie in den Vorruhestand. „Für einen Neustart auf eigene Rechnung fühlte ich mich damals zu alt“, sagt sie. Für einen eigenen Laden hätte ihr auch das Startkapital gefehlt.

„Dennoch möchte ich die 38 Jahre nicht missen. Mir hat der Umgang mit den Kunden und mit der Ware einfach Spaß gemacht. Irgendwie war ich im Ort immer mittendrin“, resümiert die 84-Jährige zufrieden.

