Freidorf

Die Waldbrandzentrale in Wünsdorf hat am Mittwochmittag um kurz nach 13 Uhr erneut einen Waldbrand bei Freidorf sowie gegen 15.15 Uhr einen weiteren Brand nahe Teurow registriert. Betroffen war im ersten Fall ein Gebiet, in dem es bereits am Dienstagabend gegen 18 Uhr gebrannt hatte.

Zur Größe der Brände konnte Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel zunächst noch keine Angaben machen. Er berichtete aber, dass in Freidorf Einsatzkräfte aus Briesen, Teupitz, Märkisch Buchholz, Halbe, Teurow und Freidorf gegen die Flammen kämpfen.

Bezüglich des Brandes in Teurow informierte er darüber, dass auch dort Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen vor Ort seien.

Von MAZonline