Dahme-Spreewald

Eigentlich hatte Sylvia Lehmann nach 15 Jahren im Landtag ihre Karriere als Berufspolitikerin beendet. Dann kam das Angebot, in den Bundestag nachzurücken. Im Interview erklärt Sie, wie es dazu kam.

Frau Lehmann: Für uns kam die Nachricht, dass sie nun doch noch Bundestagsabgeordnete werden, überraschend. Für Sie auch?

Sylvia Lehmann:Grundsätzlich wollte ich natürlich in den Bundestag, sonst hätte ich bei der Wahl 2017 nicht kandidiert. Damals hat es nicht geklappt, weder über das Direktmandat noch über die Liste. Und weil ich grundsätzlich glaube, dass irgendwann eine neue Generation folgen muss, bin ich auch bei der Landtagswahl nicht mehr angetreten. Insofern hatte ich mit dem Kapitel Berufspolitik in gewissem Sinne abgeschlossen.

Aber dann stellte Ministerpräsident Dietmar Woidke sein neues Kabinett zusammen und benannte die Bundestagsabgeordnete Manja Schüle als Wissenschaftsministerin. Als Nachrückerin für Schüle standen Sie auf der Liste. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?

Dass Manja Schüle für einen Ministerposten gehandelt wird, habe ich zum Glück recht früh aus den Medien erfahren. Dadurch hatte ich Zeit, mich damit zu beschäftigen, ob ich für sie nachrücken möchte. Ich habe mich mit meiner Familie besprochen und mit einigen wenigen Freunden.

Welche Gedanken haben Sie in den Gesprächen mit Familie und Freunden bewegt?

Die Frage war: Steige ich wirklich noch einmal in das Geschäft ein? Ich hatte ja die wunderbare Aufgabe, Vorsitzende des Kreistags zu sein. Das habe ich unglaublich gerne gemacht. Letztlich war die Antwort aber relativ eindeutig. Ich wollte die Regionen und Landkreise meines Wahlkreises im Bund vertreten und sehe darin immer noch großes Potenzial. Und natürlich ist es auch privat eine spannende Erfahrung. Meine Töchter haben irgendwann sehr treffend gesagt: ’Mensch Mutti, du willst es doch – na dann los’.

Die Erfahrung könnte aber eine kurze sein. Die Groko wankt, vorzeitige Neuwahlen sind zumindest nicht ausgeschlossen. Hat das für Sie auch eine Rolle gespielt?

Nein, das hat es nicht. Ich gehe auch davon aus, dass die Groko bis Ende der Wahlperiode halten wird. Durch die Medien und Gespräche mit vielen Menschen weiß ich zwar, dass die Umfragewerte für die SPD nicht da sind, wo wir sie uns wünschen. Dennoch denken die meisten ähnlich: ’Wenn ihr jetzt aus der Koalition aussteigt, dann habt ihr endgültig verloren.’ Dieser Verantwortung sind sich alle bewusst.

Seit dem 3. Dezember sind Sie nun Bundestagsabgeordnete. Wie waren die ersten Wochen?

Sowohl in der Fraktion als auch in der Brandenburggruppe bin ich äußerst freundlich aufgenommen worden. Der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenig hat persönlich angerufen. Das hat gut getan. Natürlich ist alles noch so neu, aber ich habe auch das Glück, dass ich einige Mitarbeiter von meiner Vorgängerin übernehmen konnte, die die Strukturen kennen und auch wissen, welche Fettnäpfchen man umgehen sollte. Inhaltlich musste sich erst einmal klären, welche Aufgaben ich übernehme. Das steht jetzt fest.

Sie werden im Innenausschuss sitzen. Ihre erste Wahl?

Als Nachrückerin nehme ich natürlich erst einmal das, was kommt. Aber der Innenausschuss gehört zu den spannendsten Ausschüssen überhaupt. In meiner Fraktion werde ich zudem für Minderheitenrechte zuständig sein. Es gibt vier anerkannte Minderheiten in Deutschland, neben der dänischen und der friesischen gehören dazu die Sinti und Roma und die Sorben. Da ich im angestammten sorbischen Siedlungsgebiet lebe und im parlamentarischen Beirat der Stiftung für das Sorbische Volk bin, passt das. Zusätzlich gehöre ich jetzt auch noch dem Deutschen Komitee der Unicef an. Welche Aufgaben da auf mich warten, wird sich in den kommenden Wochen klären.

Ist es denkbar, dass Sie bei der nächsten Bundestagswahl noch einmal antreten?

Ich mag es nicht, wenn Politiker ihr ganzes Leben im Parlament verbringen. Ich bin für einen Generationswechsel, deshalb ist das wirklich meine letzte Wahlperiode. Meine Aufgabe sehe ich darin, im Wahlkreis präsent zu sein und damit eine gute Grundlage für den oder diejenige zu schaffen, die 2021 antreten wird.

Bleibt dann wieder die Kommunalpolitik?

Ich glaube nicht. Die nächste Wahl ist noch vier Jahre hin. Glücklicherweise kann ich anpacken, aber auch gut loslassen.

Von Oliver Fischer