In acht Wochen ist schon der 1. Advent. Die Normalität kehrt in viele Bereiche des Alltags zurück, doch wie sieht es mit den Weihnachtsmärkten aus? MAZ gibt einen kurzen Überblick zu den derzeit laufenden Planungen.

Impressionen vom 1. Wildauer Weihnachtszauber an der "Villa am See" in Wildau Quelle: Josefine Sack