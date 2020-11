Zeuthen

„ Weihnachten ist ein Familienfest. Restaurants sind bei uns über die Feiertage geschlossen, alles spielt sich zu Hause ab“, stellt Ewelia Brzezinska-Hans klar. Die gebürtige Polin, die seit 15 Jahren in Deutschland lebt, und seit zehn Jahren einen Gemüseladen in Zeuthen betreibt, beginnt zu erzählen: „Wenn zu Heiligabend der erste Stern am Himmel erscheint, beginnt das Festessen. Als Kinder haben wir ständig nach oben geschaut, wann es denn endlich soweit ist.“

Das Festmahl der Familie Brzezinska am Heiligabend umfasst, wie in Polen üblich, zwölf Gerichte. „Traditionell liegt unter der Tischdecke Heu. Jeder muss etwas herausziehen und der, der das längste Stück erwischt, dem ist das Glück besonders gewogen“, erklärt die junge Frau. Sie erzählt, dass immer ein Teller mehr gedeckt werde für unangekündigten Besuch.

Rote Beete und gebratener Karpfen

Die zwölf Gerichte seien von Region zu Region unterschiedlich, so Ewelia Brzezinska-Hans. Traditionell gehören aber dazu, eine Rote-Beete-Suppe mit Teigtaschen, die mit Sauerkraut und Pilzen gefüllt sind, gebratener Karpfen mit Gemüse, Pirogen und Bigos ohne Fleisch.

Zum Nachtisch gibt es Kutja – ein Gericht aus Weizen, Honig, Mohn, Trockenost und Nüssen – mit Vanillesoße. Dazu wird ein Sud aus getrockneten Pflaumen und Weintrauben getrunken. Oft verkleiden sich die Kinder am 24. Dezember, ziehen von Haus zu Haus und singen Weihnachtslieder. „Da diese Tradition etwas untergegangen ist, habe ich das mit meiner Freundin vor zwei Jahren aus Spaß gemacht. Das war sehr lustig“, erzählt Ewelia Brzezinska-Hans.

Ewelia Brzezinska-Hans betreibt seit zehn Jahren die Vitaminkiste in Zeuthen. Quelle: Heidrun Voigt

Tradition hat auch die Swiateczny, die sogenannte Weihnachtswaffel. Jeder aus der Familie bekommt eine vor dem Abendessen und bricht sich gegenseitig von jeweils einem anderem eine Hälfte ab. Dabei wünscht man sich viel Glück und Gesundheit für das kommende Jahr.

Bräuche zur Versöhnung und Bescherung

„Man bricht ein Stückchen ab und sagt beispielsweise: Papa, ich liebe dich. Oder Leute, mit denen man sich gestritten hat, bittet man um Versöhnung.“ Ewelia Brzezinska-Hans wischt sich die Tränen aus den Augen. „Es ist immer so schön“, sagt sie gerührt. Gleich nach dem Abendbrot kommt der Mikolaj, der Mann im roten Mantel und mit weißem Rauschebart, und bringt die Geschenke. Um Mitternacht geht die Familie zur Messe.

Ewelia Brzezinska-Hans bietet in ihrem Gemüseladen auch Weihnachts-Naschereien aus Polen an. Quelle: Heidrun Voigt

„Am Heiligabend schmückten wir Kinder vormittags den Baum. Das war damals kein echter Baum, heute haben wir einen echten. Der ist einfach schöner, auch wenn er Dreck macht“, sagt Ewelia Brzezinska-Hans. Und sie betont, dass man sich zu Weihnachten natürlich festlich anziehe. Die Männer tragen schwarze Hose und weißes Hemd, die Frauen ihr bestes Kleid.

Das Ende der Fastenzeit

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag besuchen sich Familien und Freunde. Gleichzeitig endet die Fastenzeit, die im Advent begann und während der kein Fleisch gegessen und kein Alkohol getrunken wurde. Bouletten, Schnitzel und Schweinebraten stehen am ersten Feiertag bei den Brzezinskas auf dem Tisch. „Wir decken zum Frühstück ein und räumen nicht wieder ab, denn abzuräumen bedeutet, der Besuch soll nach Hause gehen. Wir sitzen den ganzen Tag am Tisch essen, quatschen und haben Spaß.“ Ewelia Brzezinska-Hans erzählt auch von den für Polen typischen Mohn- und Käsetorten, die zum Fest aufgetischt werden, und dass es Pfefferkuchen das ganze Jahr gebe, diese nicht charakteristisch für Weihnachten seien.

„Es ist wichtig für mich, Zeit mit meiner Familie in Polen zu verbringen“, stellt die junge Frau fest, die ihren deutschen Mann in ihrer Heimat kennengelernt hat. Sie lebt gern in Zeuthen, freut sich aber auch immer darauf, in ihr Heimatland zu fahren. Das ist fast täglich der Fall, weil sie frisches Obst und Gemüse von dort holt. In ihrem Zeuthener Geschäft „Vitaminkiste“ verkauft sie dieses und andere polnische Produkte.

„Die Äpfel, Kartoffeln, Eier und der Kohl kommen von einem Bauernhof. Sie sind nicht genormt und das Obst hat auch mal einen Schorffleck. Sie müssen nicht super aussehen, aber sie müssen super schmecken, sagen wir in Polen immer“, stellt die Frau lächelnd fest. Ihr Laden ist übrigens für seine wohlschmeckenden Krautsalate „berühmt“. Und wer noch keinen Weihnachtsbraten geordert hat: Bis Mitte Dezember nimmt Ewelia Brzezinska-Hans noch Bestellungen für polnische Enten und Gänse entgegen. „Es sind Freilandtiere von einem Bekannten aus Poznan. Sie werden am 22. Dezember geschlachtet und können am nächsten Tag hier abgeholt werden“, so die Geschäftsfrau. Allerding habe sie nur jeweils 50 Enten und Gänse. Und wenn die weg seien, seien sie weg.

