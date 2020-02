Klimarebellen wollen BER-Ausbau mit Blockade-Aktionen stoppen

Potsdam

Klimaschutzaktivisten wollen am neuen Flughafen BER in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) trainieren, wie man Flughäfen wirkungsvoll blockieren kann. Die Gruppe Extinction Rebellion rief für kommenden Samstag (29. Februar) zu einer Demonstration und Blockade-Vorbereitung auf. Sie stehe unter dem Motto „ BER blockieren –Flug-Maut jetzt“, teilte die Gruppe mit.

Der Luftverkehr profitiere von erheblichen Subventionen und Wettbewerbsvorteilen gegenüber klimfreundlicheren Verkehrsmitteln, kritisierte Ivo Karrasch, der Organisator der Aktion. Da auf grenzüberschreitenden Flugverkehr keine Mehrwertsteuer erhoben werde, fehlten dem Staat jedes Jahr rund 4,2 Milliarden Euro.

Es koste weitere rund 8,1 Milliarden Euro, weil keine Energiesteuer auf Kerosin angerechnet werde, hieß es. Das alles geschehe außerdem zum Nachteil der Umwelt, weil im Vergleich zur Bahn beim Fliegen etwa sechsmal mehr CO2-Emissionen ausgestoßen würden.

London stoppt dritte Bahn in Heathrow

„Es ist für mich unerträglich, dass der im Vergleich mit der Bahn sechsfach klimaschädlichere Luftverkehr in Deutschland mit über zwölf Milliarden Euro jährlich gegenüber der Bahn steuerlich bevorzugt wird“, sagte Karrasch.

Angesichts der Klimaschäden, die der Flugverkehr anrichte, sei der geplante Ausbau des Flughafens BER völlig falsch. Karrasch verwies auf eine spektakuläre Entscheidung aus Großbritannien. Dort hatte ein Berufungsgericht am Donnerstag den 16 Milliarden Euro teuren Ausbau des Airports Heathrow mit einer dritten Start- und Landebahn für unrechtmäßig erklärt. Begründung: Der Ausbau verstoße gegen die Pariser Beschlüsse zum Klimaschutz und sorge für zu viel Fluglärm und Luftverschmutzung.

Der BER soll für bis zu 55 Millionen Passagiere im Jahr 2040 ausgebaut werden. Das Oberverwaltungsericht Berlin-Brandenburg hatte Klagen gegen den Ausbau im Januar zurückgewiesen.

„Mini-Trainings“ von Blockaden

Deswegen wollen die Klimarebellen, die vergangenes Jahr mit mehreren Aktionen in Berlin für Aufsehen gesorgt hatten, am noch geschlossenen Flughafen BER demonstrieren. Vor dem Terminal – der Willy-Brandt-Platz ist öffentlich zugänglich – soll erprobt werden, wie ein „effektiver Protest“ gegen den Ausbau des BER geübt werden kann. „Dazu gehören Mini-Trainings von effektiven Straßenblockaden, Deeskalation und Polizeikontakt“, heißt es in einem Aufruf vom Donnerstag.

Es sei an der Zeit für „radikalen, friedlichen, massenhaften Protest, der stört“, so Karrasch. „Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich die Fakten kennen und lernen können, ihnen entsprechend zu handeln“, erklärte er.

In London war der Mitbegründer von Extinction Rebellion, Roger Hallam, vergangenes Jahr vorübergehend festgenommen worden. Er hatte angekündigt, den Flugverkehr in Heathrow durch das Fliegenlassen von Drohnen lahmlegen zu wollen.

Von Torsten Gellner