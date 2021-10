10.765 Fahrräder wechselten in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming im Jahr 2020 unrechtmäßig die Besitzer. In beiden Landkreisen ist vor allem der Norden in der Nähe zu Berlin bei Fahrraddieben beliebt. Im Vergleich zum Vorjahr gehen die Zahlen erfreulicherweise zurück.