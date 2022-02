Dahme-Spreewald

Der Norden von Dahme-Spreewald steuert in den nächsten Jahren auf eine dramatische Situation bei den Oberschulen zu – und bislang wird offenbar wenig getan, um dem entgegenzusteuern.

Laut dem aktuellen Schulentwicklungsplan, den der Kreistag im Februar beschließen soll, fehlen bis 2028 an den hiesigen Oberschulen Platz für bis zu sieben Klassenzüge. Die Engpässe werden aber schon deutlich früher spürbar sein. Bei einem Pressetermin zur Vorstellung des Planes betonte die stellvertretende Landrätin, Susanne Rieckhof am Donnerstag deshalb, dass der Norden des Landkreises eigentlich schon innerhalb der nächsten drei Jahre eine neue Oberschule braucht.

Witthöft-Oberschule in Wildau ab 2024 zu klein

Laut Plan wird das historische Gebäude der Wildauer Ludwig-Witthöft-Oberschule wohl schon zum Schuljahr 2024/25 nicht mehr alle Schüler aufnehmen können, die im Einzugsgebiet einen Oberschulplatz benötigen. Das gleiche gilt für die Oberschule am Airport in Schönefeld. Und in den darauffolgenden Jahren steigt der Bedarf dann weiter rasant. Allein für die Stadt Königs Wusterhausen geht man davon aus, dass man im Schuljahr 2026/27 vier Klassenzüge nur mit Oberschülern füllen könnte – die derzeit nach Wildau pendeln. Die Witthöft-Schule wird aber auch von Schülern aus anderen Regionen angewählt, weshalb sie von diesem Ansturm hoffnungslos überlastet wäre. Die Oberschule am Airport kann zu diesem Zeitpunkt wohl schon nicht einmal mehr alle Schönefelder Anwärter aufnehmen. Platz für Anbauten ist an beiden Schulen nicht vorhanden.

Ebenfalls in zwei Jahren überlastet: die Oberschule Am Airport in Schönefeld. Quelle: Gerlinde Irmscher

Susanne Rieckhof fordert deshalb ausdrücklich die Kommunen auf, neue Oberschulen zu bauen oder einzurichten. Die Aufforderung ergeht vor allem an die Stadt Königs Wusterhausen und die Region Zeuthen/Eichwalde/Schulzendorf/Wildau. Nach den Berechnungen des Landkreises sollte möglichst an einem der beiden Standorte schon bis 2024/25 eine Oberschule eröffnen –zumindest aber nicht deutlich später.

Vizelandrätin Rieckhof: „Wissen, dass das zeitlich eng wird“

Man wisse, dass das „zeitlich eng“ wird, so Rieckhof. Es gebe aber bereits Ideen in Königs Wusterhausen sowie im Raum Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und Wildau. „Jetzt ist es wichtig, schnell und zielgerichtet in die Umsetzung zu gehen.“

In den betreffenden Kommunen hält man diesen Ansatz allerdings für illusorisch. „Beim Neubau einer Schule reden wir über Zeiträume von sechs oder sieben Jahren. Und in Schulzendorf, Zeuthen und Eichwalde ist der Zug noch nicht einmal aufs Gleis gesetzt“, sagt etwa der Zeuthener FDP-Politiker und stellvertretende Kreistagsvorsitzende Karl-Uwe Fuchs.

Keine konkreten Pläne in Königs Wusterhausen

Auch in Königs Wusterhausen wird derzeit vor allem über Kitaneubauten und Grundschulen diskutiert. Eine neue Oberschule war bislang politisch kein Thema. „Wir müssen uns dessen sicherlich annehmen“, sagt der Königs Wusterhausener SPD-Mann Ludwig Scheetz. Aber ein Neubau sei innerhalb der nächsten drei, vier Jahre keinesfalls zu schaffen.

Gebremst wird der Prozess zusätzlich dadurch, dass die meisten Kommunen sich für Oberschulen gar nicht verantwortlich fühlen. Schulzendorfs Bürgermeister Markus Mücke etwa verweist aufs Schulgesetz. „Dort steht, dass der Landkreis Träger von weiterführenden Schulen ist“, sagt er. „Er muss eine Oberschule bauen, wenn er den Bedarf dafür sieht.“

Schulzendorf bietet Grundstück an – mehr aber nicht

Standort diese Schule könne dann durchaus Schulzendorf sein, so Mücke. Die Gemeinde prüft derzeit die Errichtung einer Grundschule in gemeinsamer Trägerschaft mit Schönefeld und Eichwalde. „Wir wollen ein Grundstück erwerben, dort könnte auch eine Oberschule Platz finden.“ Träger dieser Oberschule werde aber auf keinen Fall die Gemeinde Schulzendorf sein. Mücke: „Wenn der Landkreis dort eine Oberschule bauen will, kann er uns gerne kontaktieren.“

Susanne Rieckhof hingegen besteht darauf, dass in LDS traditionell die Städte und Gemeinden Träger von Oberschulen sind. Das würde auch bedeuten, dass die Kommunen einen Schulneubau bezahlen müssen, was den meisten schwerfallen dürfte. „Die Kommunen sind an der Belastungsgrenze, viele Haushalte sind so knapp gestrickt, dass nicht einmal kommunale Grundschulen hinreichend finanziert werden können“, sagt Karl-Uwe Fuchs. Seine Einschätzung: „Entweder der Landkreis macht es oder gar keiner.“

80 Millionen Euro für Gymnasium in Schönefeld

Allerdings hat auch der Landkreis mit seinen anderen Schulen derzeit schon genug zu tun. In den kommenden fünf Jahren investiert er mehr als 120 Millionen Euro in die Gymnasien, die ebenfalls aus allen Nähten platzen. Allein 80 Millionen fließen in den Neubau eines fünfzügigen Gymnasiums in Schönefeld, das bis 2026 fertig werden muss, um zumindest alle Abiturienten versorgen zu können.

Beim Landkreis sieht man deshalb zunächst vor allem in der Vermittlerrolle. „Es scheint erforderlich, dass die Kommunen sehr schnell gemeinsam ins Gespräch kommen. Das würde ich gerne initiieren und auch begleiten“, sagt Susanne Rieckhof.

