Feuerwehr Groß Machnow: Ortswehrführer Christian Mahn im Interview

Groß Machnow

Christian Mahn (41) gehört zu den Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr in seinem Heimatort Groß Machnow, in dem er noch heute lebt und arbeitet. Von 1992 bis 1997 gehörte er ihr an und wechselte dann in die Einsatzabteilung. Damals konnte man das noch mit 16, heute sollte man 18 Jahre alt sein. „Im Alter von 14 bis 16 Jahren trennt sich Spreu von Weizen“, sagt er, da wisse man, wer bei der Feuerwehr bleibt und wer sich langsam anderen Aktivitäten zuwendet. Oftmals seien das die Mädchen, die zurzeit in der Jugendwehr noch in der Überzahl sind.

Quereinsteiger sind stets willkommen

Christian Mahn und Christoph Stang sind froh, dass die Kameraden aus dem Team der Heranwachsenden alle Jahre ziemlich zuverlässig neue Mitstreiter mit den Meldeempfängern für den Alarmfall ausstatten können, wenn sie ausgebildet sind und sich zum aktiven Dienst entschieden haben. Doch Quereinsteiger sind auch in Groß Machnow jederzeit willkommen. Ein Problem, das nicht nur der Leitung zurzeit auf der Seele liegt, ist die Raumsituation im Feuerwehrgerätehaus.

2001 sei man damit prima aufgestellt gewesen. Doch nun gäbe es die Trennung von „Schwarz und Weiß“, also von Einsatz- und privater Kleidung. Das führe dazu, dass entsprechende Räumlichkeiten fehlten. „Manchmal müssen wir kuscheln“, sagt der Ortswehrführer und erinnert auch daran, dass das gerade jetzt nicht sein darf. Ein „bisschen Dienstsport“ möchten die Groß Machnower gern wieder machen, Volleyball-Turniere gab es für sie, davor auch Hallenfußball. Doch damit müsse man sich bis nach Corona gedulden. Auch die Jugend-Volleyballturniere gäbe es wegen der Pandemie schon seit zwei Jahren nicht mehr, seit November keinen Jugenddienst. Dabei befinden sich unter den Jugendlichen eine handvoll, die sich außerhalb von Schule und Feuerwehr treffen und auf die die Kameraden richtig stolz sind: Sie sammelten beispielsweise ungenutztes Obst auf und kochen daraus Saft.

„Ich wurde im Garten mit mehreren Flaschen davon überrascht, andere Kameraden ebenso“, sagt Christian Mahn. Von solchen Aktivitäten, sich für die anderen zu engagieren, sei nicht nur er sehr angetan. Der Haushaltsentwurf der Gemeinde Rangsdorf sieht einen Finanzposten für die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte vor. Da die alten zeitlich ablaufen, hoffen die Mitglieder der Groß Machnower Wehr auf die rasche „Absegnung“ des Etats.

Von Andrea von Fournier