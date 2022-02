Dahme-Spreewald

Der Orkan „Ylenia“, der am Donnerstag über die Region fegte, hat die Einsatzkräfte im Landkreis Dahme-Spreewald auf Trab gehalten. „Wir befinden uns im absoluten Ausnahmezustand“, sagte der Königs Wusterhausener Stadtwehrführer Sebastian Gellrich am Nachmittag.

Zu 96 Einsätzen waren die Kameraden der städtischen Feuerwehr in Königs Wusterhausen bis 16.30 Uhr ausgerückt. Die häufigste Ursache für die Notrufe waren den Angaben zufolge umgestürzte Bäume. Weil der Notruf 112 zeitweise überlastet war, rief die Feuerwehr auf Facebook dazu auf, sich bei Gefahr über die Handynummer 0176/16661228 zu melden.

Sturmtief Ylenia erinnert an Kyrill vor 15 Jahren

Stadtwehrführer Gellrich verglich die Lage am Donnerstag auf Nachfrage mit dem Orkan „Kyrill“, der im Januar 2007 eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland gezogen hatte. Dächer wurden abgedeckt, Bäume entwurzelt und Bauteile lösten sich. Etliche Straßen und Bahnstrecken mussten damals wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Auf der B246 in Richtung Prieros brach eine Baumkrone ab und blockierte die Straße. Quelle: FFW Heidesee

In Heidesee wurden die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Nachmittag zu 50 Einsätzen gerufen. Insgesamt waren bis zu 60 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen und einer Arbeitsbühne im Einsatz. „Ich bedanke mich bei den freiwilligen Kameraden und Kameradinnen, die schon seit 6.07 Uhr im Dauereinsatz sind“, sagte Björn Langner, Bürgermeister der Gemeinde Heidesee.

Wegen Orkan Ylenia: Feuerwehren im LDS im Ausnahmezustand

Die Freiwillige Feuerwehr Heidesee hatte wegen des Sturms am Donnerstag kurzerhand eine Befehlsstelle in der Feuerwache Friedersdorf eingerichtet. Von dort aus wurden alle Einsätze in der Gemeinde koordiniert.

In der Wolziger Hauptstraße in der Gemeinde Heidesee drohte ein Baum auf die Straße zu stürzen. Quelle: FFW Heidesee

Mit rund 50 Kameradinnen und Kameraden war der Löschzug Miersdorf in Zeuthen im Einsatz. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden vor allem gerufen, um umgestürzte Bäume aus dem Weg räumen. Zu größeren Einsätzen sei es bis zum Nachmittag nicht gekommen, teilte ein Sprecher mit. Die Kameraden hatten bis zum Abend zwar viel zu tun. Die Lage sei insgesamt aber übersichtlich, hieß es.

Präsenzpflicht ausgesetzt: Viele Schüler blieben zu Hause

Eine Einschätzung, die auch Dahme-Spreewalds Kreisbrandmeister Christian Liebe teilte. Die Koordinierung der alarmierten Einsätze erfolge durch die örtlichen Befehlsstellen. „Auch für die bevorstehenden Stunden werden wir lagebedingt diese Einsätze abarbeiten“, sagte Liebe mit Blick auf die bevorstehende Nacht. Für die Region gilt weiterhin eine Unwetterwarnung mit Sturmböen, die bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen können.

Erhebliche Einschränkungen gab es auch bei der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS): Die Busse fuhren erst am Nachmittag wieder. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler im Norden des Landkreises blieb am Donnerstag wegen „Ylenia“ zu Hause.

Dank Corona: Digitaler Unterricht zu Hause

Das Brandenburger Bildungsministerium hatte wegen der Sturmwarnung die Präsenzpflicht ausgesetzt. Eltern und Schüler konnten selbst entscheiden, ob die Kinder zur Schule gehen sollen. In den Privatschulen „Villa Elisabeth“ waren am Donnerstag teilweise nur ein Drittel der Schüler zum Unterricht erschienen. Ganz ausfallen musste der Unterricht allerdings nicht. „Unsere Schülerinnen und Schüler sind mit Tablets ausgestattet, so dass der Unterricht digital möglich ist“, hieß es auf Nachfrage beim Gymnasium in Wildau.

Sturmtief sorgt für Vollsperrung auf der A13

Am Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Königs Wusterhausen fehlte wegen des Sturms etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler. Beim Friedrich-Wilhelm- Gymnasium waren den Angaben zufolge etwa zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler nicht zum Unterricht erschienen.

„Ylenia“ sorgte auch für zahlreiche Verkehrsunfälle: Die A13 war am Nachmittag vorübergehend wegen eines LKW-Unfalls zwischen Ragow und Mittenwalde voll gesperrt. Der LKW stand quer auf der Fahrbahn unter einer Brücke.

