Wildau

Aufgrund der Fortsetzung der Baumaßnahmen vor der Grundschule für die temporären Ergänzungsräume kommt es in der Wildauer Fichtestraße zu Verkehrseinschränkungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Vollsperrung in beiden Richtungen

Diese betreffen demnach den Baustellenbereich zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und der Käthe-Kollwitz-Straße. In der Zeit von Montag, dem 26. August, bis Montag, dem 2. September, wird die Fichtestraße im Baustellenbereich für alle Kraftfahrzeuge in beide Richtungen voll gesperrt. Ab dem 2. September bis 30. Oktober erfolgt dort die halbseitige Sperrung mit Gegenverkehr.

Buslinie wird umgeleitet

Vom 26. August bis 30. Oktober wird die Buslinie 738 über die Jahnstraße umgeleitet. Die Haltestellen in der Fichtestraße können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Für die dortigen Fahrgäste und die Schüler, die mit dieser Buslinie zur Grundschule kommen, sind die Ersatzhaltestellen in der Freiheitstraße vor dem Parkplatz „Meyerbeck“ oder in der Jahnstraße vor dem Parkplatz am Wildorado. Die RVS informiert darüber auch an ihren vorübergehend stillgelegten Bushaltestellen.

Von MAZonline