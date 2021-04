Schönefeld

Wer eine Flugreise plant, sollte künftig genau auf die Abflugs- und Ankunftszeiten achten. Denn: Die nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung des Coronavirus gilt auch für Flugreisen. Nach den derzeit geltenden Corona-Regeln darf in betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten das Haus zwischen 22 und 5 Uhr nicht verlassen werden – es sei denn, es liegt ein triftiger Grund vor.

Wie der BER nun noch einmal klarstellt: Rein touristische Reisen gelten nicht als triftiger Grund. An- und Abreise vom und zum Flughafen sind demnach nicht gestattet, „wenn man aus touristischen Gründen reisen möchte.“ Wer also rein zu Urlaubszwecken auf die Kanaren fliegen will, muss den Flug so legen, dass weder An- noch Abreise auf die Zeiten der nächtlichen Ausgangssperre fallen.

Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr

Das bestätigt auch Christina Weigandt, Pressesprecherin der Bundespolizei. Zwar würden auch bei Flugreisen Ausnahmen von der Regelung gelten: So haben Geschäftsreisende in der Zeit von 22 bis 5 Uhr nichts zu befürchten. Allerdings rät sie dringend, touristische Reisen nun so zu buchen, dass An- und Abreise nicht zwischen 22 und 5 Uhr erfolgen müssen. Heißt konkret: Wer einen Flieger nach Mallorca bucht, der um 5.30 Uhr morgens startet, und dementsprechend früher zum BER reist, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Lesen Sie auch:

BER: Start- und Landebahn wechseln jetzt monatlich

Schönefeld: Neuer Haltestellenbereich für Busse am BER

Ehemaliger Flughafen Schönefeld: Der Dornröschenschlaf beginnt

Wie Christina Weigandt erklärt, gelte sonst das, was auch andernorts passiert, wenn die nächtliche Ausgangssperre gebrochen wird: die entsprechenden Behören werden informiert – die dann über die Konsequenzen entscheiden. Allerdings, sagt Weigandt, entscheide die Polizei dabei zunächst nach Augenmaß.

Polizei dementiert Gerüchte

Gleichzeitig dementiert sie Gerüchte, die seit dem Wochenende im Internet die Runde machten: So kursierte auf Twitter die Meldung, dass 650 Menschen am BER von der Polizei festgehalten würden – angeblich im Zuge der Ausgangssperren. Obwohl die Bundespolizei das noch am Sonntag selbst auf Twitter dementierte, sind die Meldungen weiterhin im Netz zu finden. „Entgegen der Darstellung einer Userin auf Social Media sind zu keiner Zeit Passagiere durch die Bundespolizei am Flughafen BER aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkung festgehalten worden“, so die Polizeisprecherin. Auf welcher Grundlage oder aus welcher Motivation heraus die Twitter-Nutzerin die Meldung verfasst habe, sei nicht bekannt.

Auch der BER selbst hält auf MAZ-Anfrage dagegen: „Wir hatten einen normalen Betriebstag am BER“, sagt der Pressesprecher Jan-Peter Haack. „Es sind uns keinerlei Vorkommnisse oder Hinweise bekannt, die in irgendeiner Weise auf die angesprochenen Behauptungen schließen lassen.“

BER: Reisende müssen Regeln beachten

Auch er verweist allerdings darauf, dass am Flughafen BER die gleichen Regeln und Gesetze gelten wie anderswo auch – und somit auch die Ausgangssperre zu beachten ist. „Wir bitten Reisende, sich über die jeweils aktuellen Reiserichtlinien im Allgemeinen sowie Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Speziellen zu informieren“, so Haack.

Die nächtliche Ausgangssperre gilt bundesweit seit dem Wochenende. Sie greift dann, wenn ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt drei Tage hintereinander einen Inzidenzwert von 100 oder mehr vorweist. Dann darf zwischen 22 und 5 Uhr darf das Haus nur aus einem triftigen Grund verlassen werden. Dazu zählen beispielsweise der Weg zur Arbeit, die Versorgung von Tieren. oder der Besuch von Lebenspartnern. Ausnahmen gibt es allerdings zwischen 22 und 24 Uhr: Dann sind Spaziergänge und Joggen erlaubt.

Von Johanna Apel