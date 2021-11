Schönefeld

Der Oktober hat dem Hauptstadtflughafen einen ordentlichen Stresstest bereitet. Wegen der Herbstferien waren deutlich mehr Fluggäste vor Ort als in den vergangenen Monaten. Das sorgte anfangs unter anderem zu Chaos bei der Abfertigung und an den Sicherheitschecks.

Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) zieht mit Ende des Monats dennoch eine positive Bilanz, denn mit 1,67 Millionen Passagieren nutzten so viele Menschen wie noch nie den BER – allein in den Herbstferien waren es 960.000.

BER-Statistik im Oktober: Mehr Flüge, mehr Langstrecken

Auch bei den Flügen vermeldet die FBB höhere Zahlen als im Vormonat. 14.700 Flugbewegungen wurden registriert. Inzwischen gibt werden von Schönefeld aus auch wieder drei Langstreckenverbindungen bedient: Qatar Airways verbindet die Hauptstadtregion mit Doha, SmartLynx Airlines fliegt seit dem 4. Oktober nach Dubai und Scoot, die Tochter von Singapore Airlines, nahm am 20. Oktober den Nonstop-Flug nach Singapur wieder auf. Mehr als 4000 Menschen nutzten die Langstreckenflüge, so Flughafenchefin Aletta von Massenbach. „Das ist ein erfreuliches Zeichen und spricht für eine anhaltende Belebung des Flugverkehrs.“

Die meisten Starts fanden im Oktober gen Westen statt. Da die Südbahn in Betrieb war, flogen 5975 Flieger über die D25L-Route, die über Blankenfelde, Dahlewitz und vorbei an Rangsdorf führt. Die meisten Landungen wurden aus östlicher Richtung registriert: 5946 Maschinen flogen so über den Müggelsee, Eichwalde, Schulzendorf und Waltersdorf den BER an.

Wenig Ausreißer bei der Hoffmann-Kurve

Im Sommer hatten Starts Richtung Osten für große Diskussionen gesorgt, da Easyjet die Hoffmann-Kurve nicht nutzen wollte. Im Oktober wurde diese aber zum überwiegenden Teil von den Piloten geflogen. Dabei drehten nach der Kurve 615 Flieger Richtung Königs Wusterhausen und 621 Richtung Westen ab. 37 Maschinen überflogen nach dem Start die Gemeinden Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen.

Landungen aus westlicher Richtung gab es insgesamt 1321, wie aus dem Bericht der FBB hervorgeht. Diese Maschinen überflogen Ludwigsfelde und Blankenfelde.

Für die Anwohner in der Flughafenregion wird der Fluglärm mit den steigenden Flugzahlen deutlich spürbarer. Dabei ist der BER noch weit entfernt davon, auf Volllast zu arbeiten: Vor Eröffnung des Flughafens und vor Beginn der Pandemie wurden in Schönefeld und Tegel zusammen noch 3,2 Millionen Passagiere und knapp 26.000 Flüge innerhalb eines Monats gezählt.

Von Nadine Pensold