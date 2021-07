Obwohl seit der Eröffnung mehr Menschen von den An- und Abflügen am BER betroffen sind, gibt es nur wenig Fortschritte beim Schallschutz. Am 11. August gibt es deshalb jetzt den Schallschutztag, um Anwohner über das Verfahren und die bauliche Umsetzung der Maßnahmen zu informieren.