Schönefeld

Wer derzeit die Flugzeuge des BER beobachten will, muss sich nach Süden orientieren: Seit einer knappen Woche starten und landen Maschinen nur noch auf der Südbahn des Flughafens.

Dahinter steckt eine Art Wechselmodell, das die Flughafengesellschaft nun vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eingeführt hat. Da auf dem Flughafen „Willy Brandt“ derzeit weniger Betrieb herrscht, soll pro Monat nur noch eine Start- und Landebahn benutzt werden. Los geht es im April mit der Südbahn, im Mai ist dann die Nordbahn an der Reihe. Die unter dem Namen „Rollierende Fluglärmentlastung“ eingeführte Regelung ist noch bis zum Ende des Jahres vorgesehen – und hat einen besonderen Grund.

BER: Lärmbelästigung verteilen

Durch die monatliche Änderung der Bahnen soll die Lärmbelästigung in den umliegenden Gemeinden gerechter verteilt werden, heißt es seitens des BER. So erklärte etwa der Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup: „Der in Bezug auf die Lärmbelastung positive Effekt der schwachen Auslastung des BER kommt so der gesamten Region zugute“.

Eine Boeing 787 Dreamliner der Fluggesellschaft Qatar Airways startet von der Startbahn Süd des BER. Ab Mai starten und landen Flugzeuge dann auf der Nordbahn Quelle: Soeren Stache/DPA

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die Fluggastzahlen am BER eingebrochen. Zuletzt rechnete der Flughafen etwa mit einem Zehntel der Passagiere im Vergleich zum Passagieraufkommen vor der Krise. Ende Februar folgte dann die Konsequenz: Terminal 5, der ehemalige Flughafen Schönefeld, wurde ganz geschlossen – zunächst für ein Jahr. Durch diese zeitweise Schließung des Terminals hofft die Flughafengesellschaft, 25 Millionen Euro einzusparen.

Blankenfelde-Mahlow zweifach betroffen

Und: Der geringere Flugverkehr ermöglicht nun auch, die Start- und Landebahnen jeweils im Wechsel zu nutzen. Auch in der benachbarten Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat man von der Neuregelung mitbekommen. Blankenfelde-Mahlow ist vom Fluglärm besonders betroffen.

Wie Pressesprecher Wolfgang Huth auf MAZ-Anfrage mitteilt, sorgen die neuen Betriebsabläufe am BER zwar tatsächlich für eine ausgeglichenere Verteilung der Lärmentlastung bei den Einwohnern der Gemeinde. Dennoch verweist er darauf, dass durch die Neuregelung der Fluglärm nicht verhindert, sondern lediglich verlagert werde. „Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow bleibt also unabhängig von der Wahl der Start- und Landebahn stark vom Lärm betroffen“, sagt Huth. Bei Betrieb der Nordbahn seien etwa vor allem der Ortsteil Mahlow und der nördlichen Teil von Blankenfelde betroffen, bei Betrieb der Südbahn die Anwohner aus dem südlichen Bereich von Blankenfelde und Dahlewitz.

Bürgerinitiative begrüßt den Vorstoß

Das sieht auch Alexander Fröhlich von der Bürgerinitiative Mahlower Schriftstellerviertel (BIMS) ähnlich. „Lärmverteilung ist natürlich besser als Lärmkonzentration“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative auf MAZ-Anfrage. Durch die Neuregelung hätten die Anwohner der jeweiligen Einflugschneise einen Monat lang etwas Pause vom Fluglärm, könnten beispielsweise im Sommer die Fenster aufmachen ohne davon allzu stark beeinträchtigt zu werden. Allerdings, sagt Fröhlich, gebe es auch Menschen, die in der Mitte zwischen den beiden Start- und Landebahnen wohnen – und somit die Entlastung nicht spüren.

Die Bürgerinitiative begrüße den Vorstoß des BER, so der Sprecher. Allerdings sei damit auch die Hoffnung verbunden, dass sich ein solches Modell in Zukunft durchsetzen könne. „Wir hoffen, dass das langfristig praktiziert wird.“ Sollte der Flugbetrieb also nach der Coronakrise wieder ausgeweitet und eine zweite Bahn benötigt werden, könne man etwa darüber nachdenken, zumindest zu den Randzeiten dennoch den Wechselbetrieb aufrechtzuerhalten – und somit auch dauerhaft dazu beitragen, Teile der Bevölkerung vom Fluglärm zu entlasten.

Von Johanna Apel