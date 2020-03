Mit dem BER-Start wird’s eng im Berliner Süden

Ludwigsfelde

Was passiert auf Straßen und Schienen im südlichen Berliner Umland, wenn der Flughafen BER nach den Herbstferien tatsächlich in Betrieb geht? Wie wirken sich Reiseströme durch Berlin aus, wenn Tegel zu ist und alle von Schönefeld aus fliegen? Und was muss in den kommenden zehn Jahren passieren, damit es nicht zum Verkehrskollaps kommt? Das untersuchte die Firma Spreeplan Verkehr im Auftrag des Dialogforums Airport Berlin-Brandenburg. Die Ergebnisse stellte sie jetzt im Rathaus Ludwigsfelde Stadtverordneten und Gästen vor.

Dresdner Bahn muss fertig werden

Schon jetzt wohnen im Flughafen-Umfeld 40.000 Menschen und in Berlin 120.000 Menschen mehr als in Prognosen angegeben, erklärte Spreeplan-Geschäftsführer Bertram Teschner. Zudem erzeugten die rund 11.000 Hektar an Gewerbeflächen einen erheblichen Bedarf an Arbeitsplätzen und Wohnungen. Dabei seien die Kapazitäten von Anhalter und Görlitzer Bahn „schon jetzt überausgeschöpft“, wie der Fachmann sagte, also zu wenig. Das werde sich mit BER-Eröffnung gegen Jahresende noch verschärfen und zeige, wie drängend die Fertigstellung der Dresdener Bahn in Berlin und die Zug-Taktung dort seien. Zumal mit dem BER laut der Ermittlung weitere 1100 Hektar Gewerbefläche und 135.000 Arbeitsplätze am Flughafen hinzu kämen, erklärte Teschner.

Zwischen den Ludwigsfelder Industriegebieten Industriepark Ost und Eichspitze donnert ein ICE durch den Bahnhof Birkengrund. Quelle: Jutta Abromeit

Das heißt: Es muss schnell was passieren, damit Pendler-Privatautos von den oft verstopften Straßen kommen. „Zum Beispiel kann ein Doppeldeckerbus 400 Meter Stau ersetzen“, so Teschner. Denn das Hauptproblem sind nach seinen Worten fehlende Flächen in der Region, deshalb könnten nicht immer mehr Fahrbahnen gebaut werden. „Also muss die Verlagerung in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgen“, erklärt er. Des weiteren sei nachgewiesen, dass der Arbeitsweg-Radius bei Radfahrern mit E-Bikes von bisher vier auf 14 Kilometer steige. „Das heißt, Radfernwege werden immer dringender.“ Zudem müssten Lücken im Radwegenetz geschlossen werden.

Ein anderes Problem, so Teschner, seien Informationssysteme. Die müssten künftig bei Verspätungen Alternativen für alle Verkehrsmittel anzeigen, sagt der Spreeplan-Chef. Dann könne ein Autofahrer bei Stau sein Fahrzeug in Südkreuz stehen lassen und mit dem Shuttle nach Schönefeld den Flieger doch noch erreichen. Um den ÖPNV attraktiver zu machen, seien zu Spitzenzeiten Erweiterungen auf den Regionalexpress-Linien 2, 4 und 7 nötig, auf dem Bahnaußenring um Berlin müssten Bahnhöfe wie Saarmund (PM) und in Ludwigsfelde Struveshof optimaler mit Busverkehren verknüpft werden, es seien Landkreis-übergreifend tangentiale Buslinien nötig und kurze Umsteigewege. „Nur wenn wir attraktive Angebote im öffentlichen Verkehr machen, steigen die Leute um“, erklärt er.

In der Kommunikationsplattform Dialogforum arbeiten Brandenburger Umland-Kommunen, die Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald, die Länder Berlin und Brandenburg, der Bund, der Flughafenbetreiber sowie seine Gesellschafter, um gemeinsame Themen wie Verkehrsanbindung, Schallschutz oder Gewerbeansiedlungen zu beraten und unterschiedliche Interessen abzuwägen. Der Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) ist stellvertretender Vorsitzender dieses Gremiums, er hatte die Präsentation initiiert.

Verkehr und Gewerbe dominieren das Umfeld von Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Auch deshalb, weil er auf Dienstwegen und mit mehrfachen Schreiben ans Bundesverkehrsministerium bisher keine befriedigenden Antworten bekam. Angesichts des Fakts, dass Ludwigsfelde Prognosezahlen schon jetzt erreichte, hatte er vor allem wissen wollen: Welchen Platz lassen ICE-Taktungen für weitere Regionalzüge zu? „Bisher kamen nur ausweichende Antworten, und auch der VBB ( Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, d.Red.) sagt, man könne keine Aussage treffen. Aber wir müssen unser Verkehrskonzept erstellen“, so Igel, die Stadt brauche Verlässlichkeit.

Den Spreeplan-Chef fragte er: „Gibt es angesichts der Belastung der A 10 zwischen Ludwigsfelde und Schönefelder Kreuz Prognosen zu Staus und Unfällen? Unsere Feuerwehr ist voriges Jahr dorthin so oft ausgerückt wie nie zuvor.“ Teschner konnte lediglich sagen: „Der Schwerlastverkehr im Transit ist tatsächlich eine Besonderheit der A 10, der weicht bei Stau und Unfällen ins Umland aus.“

Schienen-Regionalverkehr wird nachgebessert

SPD-Fraktionschef Marcel Penquitt erklärte, bei dem, was mit der BER-Eröffnung zum Jahresende kommt, aber was alles noch nicht in der Planung sei, könne einem Angst und Bange werden. „Die Bahn soll auf der Strecke Berlin-München im 30-Minuten-Takt verkehren, aber wir hier haben unglücklicherweise keine S-Bahn, wie soll das funktionieren?“, wollte Penquitt wissen. Teschner erklärte: „Da ist der VBB dran, aktuell wird eine Abfrage-Prognose für 2030 erstellt, da wird noch mal nachgebessert.“

Von Jutta Abromeit