Zeuthen

Freitag, 7 Uhr früh im Garten eines Einfamilienhauses in der Friedensstraße in Zeuthen: Über die Köpfe von Denis Matuszak und seiner Familie donnert ein Flugzeug im Anflug an den Flughafen BER hinweg. Es muss die siebte oder achte Maschine an diesem Morgen sein. Was auffällt: Die Flugzeuge, die über Zeuthen fliegen, sind allesamt Teil der Flotte der britischen Airline Easyjet.

„Eigentlich sollten wir in Zeuthen doch weitgehend von Fluglärm verschont bleiben“, sagt Anwohner Matuszak, „da die Route über uns hinweg nur in absoluten Ausnahmefällen von den Fluggesellschaften genutzt werden darf.“ Tatsächlich sehen die Vereinbarungen zu den Flugrouten aus dem Jahr 2012 vor, dass die Route mit dem 15-Grad Knick quer über Schulzendorf, Eichwalde und Zeuthen nicht zur Hauptroute werden soll.

Route über Zeuthen und Eichwalde ist nur für Ausnahmen gedacht

Denn: Die Gemeinden in dieser Ausnahme-Einflugschneise haben keinen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. Die Route mit dem 15-Grad Knick ist zwar nicht gänzlich ad acta gelegt, aber darf nur in strikt definierten Ausnahmefällen geflogen werden, zum Beispiel bei drohenden Gewitterfronten oder einer schwierigen Verkehrssituation. Ist dies nicht gegeben, sollen die Flugzeuge zum Lärmschutz der Anwohner in diesem Korridor die sogenannten Hoffmann-Kurve der Flugroute LUL 1B fliegen.

Nach dieser müssen die Piloten nur wenige Sekunden nach dem Abheben von der BER-Südbahn, von der seit dem 1. August die An- und Abflüge erfolgen, ihre Maschinen in einer Höhe von 180 Meter in eine 145-Grad-Rechtskurve steuern – in Richtung Kiekebusch.

„Seit mehreren Tagen schon fliegen über Zeuthen regelmäßig Flugzeuge und alle gehören sie zu Easyjet“, mokiert sich Matuszak. „Ich denke, in dieser Frequenz ist diese Verfahrensweise mit den genehmigen Flugrouten nicht kompatibel.“ Hat Easyjet mit seinen Maschinen etwa eine Sondergenehmigung, von der Hoffman-Kurve abzuweichen? Der Zeuthener Anwohner wollte es genau wissen – und schrieb eine Anfrage an den Fluglärmschutzbeauftragten des BER, Patrick Strogies.

Flugzeuge haben die Anwohner in Zeuthen und Umgebung in den vergangenen Tagen immer wieder über sich am Himmel gesehen. Quelle: Nadine Pensold

Fluglärmschutzbeauftragten des BER ist Problem bekannt

Dessen Antwort, die der MAZ vorliegt, gibt Aufschluss. „Nach den mir vorliegenden Informationen hat die Fluggesellschaft Easyjet bei den Abflügen ihrer Luftfahrzeuge auf der sogenannten Hoffmannkurve und „S“-Kurve festgestellt, dass einige Luftfahrzeuge nicht alle Vorgaben der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) einhalten konnten“, schreibt Strogies. Für etwaige Missachtung der ICAO-Anforderungen seien die Luftfahrzeugführer rechtlich verantwortlich und unter Umständen auch belangbar.

„Da die Piloten aber nicht ursächlich für die Fehler sind, hat die Fluggesellschaft bis zur Behebung des Problems die Nutzung der Hoffmannkurve und der „S“-Kurve ausgesetzt und startet über die einzig verbliebene Ausweichroute, 15 Grad-Knick über Schulzendorf und Eichwalde“, so Strogies. An einer Lösung des Problems werde intensiv gearbeitet – sowohl bei der Deutschen Flugsicherung als auch bei den Airlines. „In diesem Zusammenhang habe ich auch beim Bundesaufsichtamt für Flugsicherung auf die Problematik hingewiesen und auf eine schnellstmögliche Lösung des Problems gedrungen.“

Easyjet: Dürfen Hoffmann-Kurve nicht fliegen

Zufrieden stellt die Antwort des Fluglärmschutzbeauftragten den Anwohner aus Zeuthen nicht. „Wie kann es sein, dass nur die Flugzeuge von Easyjet angeblich nicht alle Vorgaben der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation einhalten und deshalb so mir nichts dir nichts von der Hoffmann-Kurve abweichen, wenn es die gleichen Modelle anderer Airlines doch auch können?“, fragt Matuszak.

Ost-Abflüge von der Südbahn im Juni, Hoffmann-Kurve wird vielfach geflogen. Quelle: Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg

Easyjet äußert sich zum Thema auf MAZ-Anfrage. „Wir sind uns bewusst, dass Lärm ein Problem für die Gemeinden in der Nähe von Flughäfen ist“, teilt Airline-Sprecherin Bettina Schwarz mit. Deshalb investiere man in leisere Flugzeuge der neuen Generation und habe einmotoriges Rollen beim Start- und Landeverfahren eingeführt um den Lärm zu reduzieren, „und wir haben bereits vor einiger Zeit gemeinsam mit anderen Fluggesellschaften den Behörden einen Vorschlag zur Lösung für diese Flugroute (gemeint ist die Hoffmann-Kurve, Anm. d. Red.) unterbreitet“, erläutert Schwarz.

Mit den vollausgelasteten Mittelstreckenflugzeugen, die Deutschland mit Europa verbinden, könne Easyjet die gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Auflagen, die an die Hoffman-Abflugkurve gestellt werden, nicht erfüllen „und dürfen sie daher nicht fliegen.“ In der Vergangenheit hatte etwa die Pilotengewerkschaft Cockpit darauf hingewiesen, dass die Arbeitsbelastung und die Fehleranfälligkeit beim Fliegen der Hoffmann-Kurve größer sei.

Ein Flugzeug von Easyjet im Landeanflug auf den BER. Quelle: Jutta Abromeit

Ärger um vermeintliche Änderung der Flugrouten auch in Senzig

Auch rund zwölf Kilometer weiter südlich von Zeuthen in Senzig ist man auf den BER in diesen Tagen nicht gut zusprechen. Doch anders als in Zeuthen beschweren sich die Anwohner hier anstatt über zu wenig Hoffmann-Kurve, über zu viele Überflüge auf dieser Route – beziehungsweise mutmaßlichen Abweichungen vom Kurvenverlauf.

„Seit Beginn der Sommerferien ist es über uns richtig laut geworden“, schimpft Claudia Otto aus Senzig. Dass der Königs Wusterhausener Ortsteil so direkt von Fluglärm betroffen sein werde, hätte den Anwohnern vor der BER-Eröffnung niemand gesagt. „Schallschutz war für uns bisher kein Thema.“

Claudia Otto aus Senzig findet, dass die Lärmbelastung in ihrem Viertel seit den Sommerferien stark zugenommen hat. Quelle: privat

Flugsicherung: Flugrouten am BER werden eingehalten

Offenbar wichen durch die gestiegene Anzahl der An-und Abflüge Maschinen von der idealtypischen Hoffmann-Kurve ab, meint die Anwohnerin, sodass sich deren Radius weiter südlich bis nach Senzig ausdehne. „Ich finde, so geht das nicht, man hätte uns darüber informieren müssen.“

Von Seiten der Abteilung für Schallschutz und Umwelt der Flughafengesellschaft (FBB) und der Deutschen Flugsicherung heißt es dazu: Die Flugrouten werden laut Aufzeichnungen eingehalten; größere Abweichungen, die zum Überflug über die Siedlungsgebiete führen, würden nur in sehr wenigen Ausnahmefällen beobachtet.

Von Jérôme Lombard