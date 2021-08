Schönefeld

Der BER ist seit mehreren Monaten am Netz, durch den Betrieb der Südbahn sind seither mehr Menschen vom Lärm der startenden und landenden Flieger betroffen. Obwohl mittlerweile also mehr Orte in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming überflogen werden, tut sich erstaunlich wenig, was die Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen angeht.

Der Blick auf die Monatsberichte des BER-Schallschutzprogramms zeigt in den vergangenen Monaten kaum Veränderungen. Noch immer haben rund 8800 Wohneinheiten nicht den Einbau bereits zugesagter Maßnahmen in die Tat umgesetzt. „Die meisten Antragsteller haben ihren Anspruch auf Schallschutz bereits vor Jahren geltend gemacht, aber die zugesagten Maßnahmen oft nicht umgesetzt“, sagt Ralf Wagner, Leiter der Abteilung für Schallschutz und Umwelt der Flughafengesellschaft (FBB).

Fluglärm im BER-Umfeld wird definitiv noch weiter zunehmen

Er appelliert, sich baldmöglichst um den Einbau von Fenstern, Dämmungen oder Lüftungsanlagen zu kümmern. „Noch weiß niemand, wie schnell sich der Luftverkehr wieder erholt und wann das Niveau aus dem Vorkrisenjahr 2019 wieder erreicht ist. Aber eines ist sicher: Es wird definitiv mehr Fluglärm geben, gegen den man sich schützen sollte.“

Um BER-Anwohnern die Optionen zu erläutern, wird am 11. August erneut ein Schallschutztag in Schönfeld stattfinden. „Hier können Antragsteller ihre Fragen oder Probleme mit uns und den anwesenden Baufirmen auf kurzem Wege klären“, sagt Ralf Wagner.

BER-Nordbahn und Südbahn: Das sind die Routen bei Ostwind

Windrichtung Ost, Mai 2021 – Nordbahn in Betrieb Quelle: Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg

Windrichtung Ost, Juni 2021 – Südbahn in Betrieb Quelle: Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg

Etwas länger als vier Jahre können die derzeit bestehenden Ansprüche in den Tag- und Nachtschutzgebieten geltend gemacht werden. Sollten diese Gebiete noch einmal verändert werden und eventuell weitere Anwohner Anspruch auf baulichen Schallschutz oder Entschädigungszahlungen bekommen, gilt diese Frist aber nicht, versichert die FBB auf MAZ-Nachfrage.

Eine Anpassung der Schutzgebiete findet dann statt, wenn sich der Dauerschallpegel um 2 Dezibel oder mehr erhöht. Dies wird durch kontinuierliche Messungen kontrolliert. Diese Überprüfung sollte eigentlich ein Jahr nach der Inbetriebnahme des BER – also Ende dieses Jahres – erfolgen. Da derzeit kein regulärer Flugbetrieb stattfindet, wird diese jedoch verschoben, bis belastbare Daten verfügbar sind.

BER-Nordbahn und Südbahn: Das sind die Routen bei Westwind

Windrichtung West, Mai 2021 – Nordbahn in Betrieb Quelle: Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg

Windrichtung West, Juni 2021 – Südbahn in Betrieb Quelle: Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg

Startbahnen am BER werden abwechselnd genutzt

Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen ist der Flugverkehr zeitweise deutlich zurückgegangen. Seit April wird daher nur eine Start- und Landebahn genutzt. Derzeit ist es die Nordbahn, am 1. August erfolgen die Ab- und Anflüge wieder von der Südbahn. Der monatliche Wechsel ist bis Ende 2021 genehmigt. „Wenn die Zahl der Flugbewegungen weiter deutlich steigt, ist der Betrieb von nur einer Start- und Landebahn nicht mehr möglich“, sagt Kai Johannsen, Leiter Immissionsschutz der FBB.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz des veränderten Flugaufkommens ist laut FBB kein bemerkenswerter Anstieg der Lärmbeschwerden zu erkennen. Diese kämen, ebenso wie Fragen zu Schallschutzanträgen, eher von Anwohnern der Südbahn. „Für viele Menschen ist der ungewohnte und weiter zunehmende Flugbetrieb eine große Umstellung und Belastung. Die Flugrouten werden aber laut unseren Aufzeichnungen weitgehend eingehalten“, so Johannsen.

Schallschutztag am 11. August Der Infotag findet Mittwoch, 11. August, von 10 bis 19 Uhr im Haus des Dialogforums in Schönefeld statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gibt Infostände des FBB-Schallschutzteams und von Baufirmen. Vorträge: 13 Uhr (Schallschutzprogramm, Schwerpunkt Ansprüchen, Berechnungen und bauliche Umsetzung), 15 Uhr (Fluglärm und Flugrouten), 17 Uhr (Schallschutzprogramm, Schwerpunkt Hausbau am Flughafen).

Auch die Deutsche Flugsicherung bestätigt das: „Größere Abweichungen, die zum Überflug über die Siedlungsgebiete führen, werden nur in sehr wenigen Ausnahmefällen beobachtet“, sagt Pressesprecher Stefan Jaekel. Kommt es doch zu abweichenden Starts, geschehe das in der Regel aus berechtigten Gründen, etwa wegen Gewittern oder der Verkehrssituation. Bisher gab es am BER zwei Fälle, bei denen diese Abweichungen nicht begründbar waren. Diese wurden an die Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung gemeldet.

Lesen Sie auch:

Auch bei der Hoffmann-Kurve (diese Route führt vorbei an Kiekebusch und wird bei Starts von der Südkurve geflogen, Anm. d. Red.) blieben die Flieger in den genehmigten Korridoren. Man erkenne aber, dass „viele Luftfahrzeuge in der Tat leicht östlich der Solllinie und somit östlich der Autobahn fliegen“, sagt Stefan Jaekel.

Von Nadine Pensold