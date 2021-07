Die Bilder von den enormen Zerstörungen nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ließen ihm keine Ruhe: Ronny Thiele aus Halbe wollte den Menschen vor Ort helfen. Kurzentschlossen fuhr der Feuerwehrmann mit einem vierköpfigen Freiwilligen-Team aus Dahme-Spreewald in das stark von der Flut getroffene Bad Neuenahr-Ahrweiler, um mit anzupacken. Was er dort erlebte, beeindruckte ihn tief.