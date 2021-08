Münchehofe

„Über die jüngst eingetroffene E-Mail mit der Förderzusage für die Dachsanierung unserer Kirchenscheune haben wir uns riesig gefreut“, sagt der Gräbendorfer Pfarrer Franziskus Jaumann. Das Gräbendorfer Projekt ist damit eines von 13 Vorhaben, das der Vorstand des Spreewaldvereins mit Geldern aus dem Leader-Programm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes unterstützt.

Insgesamt hatten sich aus Südbrandenburg von Spree-Neiße bis Dahme-Spreewald 35 Kommunen, Vereine, Kirchengemeinden oder Privatpersonen um eine finanzielle Zuwendung aus diesem Fördertopf bemüht. Die Palette der Anträge erstreckte sich von der Sanierung eines Sommerbades in Vetschau bis zum angestrebten Kauf einer Hebebühne, mit dem ein Reit- und Fahrverein diesen Sport auch für Menschen mit Handicap ermöglichen möchte.

Aus dem Landkreis Dahme-Spreewald konnte der etwa 160 Mitglieder zählende Spreewaldverein Ende Juli insgesamt sechs Initiativen auf die Förderliste setzen.

Fördergelder des Spreewaldvereins sind Lichtblick in Zeiten von Corona

Daher ist es nicht nur für die Gräbendorfer nach der an kulturellen Höhepunkten armen Corona-Zeit ein Lichtblick, um den teilweise bereits eingeschlagenen Weg eines dörflichen Treffpunkts für alle mit Kinovorstellungen und Lesungen für Kinder weiter zu beschreiten. Die Innensanierung des in dörflicher Felsstein-Bauweise errichteten Gebäudes hat mit tatkräftiger Unterstützung des Gräbendorfer Lichttechnikers Max Kleinert sowie des Zimmermanns Marcus Schmidt bereits begonnen. Die Lichttechnik ist installiert und ein neuer Fußboden eingebaut, sodass die Dorfbewohner hier künftig auch kräftig das Tanzbein schwingen können.

Einen Jubelschrei dürfte auch der Förderbescheid aus dem Leader-Programm bei den Kindern der Grundschule in Friedersdorf auslösen. Ihr Sportplatz soll mit rollstuhlgeeigneten Bodenbelägen so umgestaltet werden, dass er den Anforderungen einer Inklusionsschule entspricht. Das eröffnet im Ort auch Vereinen die Chance, neue Mitglieder mit und ohne Handicap zu gewinnen sowie ältere Menschen stärker am sportlichen Leben zu beteiligen und damit der Einsamkeit zu begegnen.

In Caule soll ein Bullenmaststall in eine Kunsthalle verwandelt werden

Als sehr innovativ bewertet Lutz Habermann, ehemaliger Vorstand des Spreewaldvereins, auch die Privatinitiative von Lothar Treder-Schmidt, der einen ehemaligen Bullenmaststall in Caule, einem Ortsteil von Luckau, in eine Kunsthalle verwandeln will. „Hier wird ein ortsprägendes Bauwerk, mit dem viele Einwohner persönliche Erinnerungen mit ihrer ehemaligen Arbeitsstelle verbinden, nicht nur nachhaltig umgebaut, sondern zugleich der Tourismus gefördert“, betont Habermann. Der Eigentümer will auf einer Teilfläche ein lokalhistorisches Kabinett aufbauen sowie seine eigene Kunstsammlung der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Münchehofer Lutz Habermann engagiert sich im Vorstand des Spreewaldvereins auch mit 70 Jahren noch für die Entwicklung der Infrastruktur in der Region. Quelle: Franziska Mohr

Nachhaltigkeit und die insbesondere in der Pandemie wieder stärker in den Mittelpunkt getretene regionale Wertschöpfung prägt auch das Förderprojekt des Zimmereimeisters Martin Doering. Der Friedersdorfer kann auf etwa 300 Hektar eigenen oder gepachteten Wald zugreifen, sodass er in seinem Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung über den Holzeinschlag einschließlich Lagerung und Trocknung über die Herstellung von Holzkomponenten wie Dachstühlen und Gauben bis zum Richten beim Kunden abwickeln möchte. „Wir sehen in diesem Projekt eine gute, regionale Chance, um dem in der Pandemie mit hohen Preisanstiegen und langen Wartezeiten teilweise aus den Fugen geratenen Holzmarkt zu begegnen. Zumal die Zimmerei bisher ausschließlich Kunden aus der Region betreut“, betont Habermann. Daher unterstützt der Spreewaldverein mit einer 45-prozentigen Förderung die in dem Friedersdorfer Unternehmen angestrebte Anschaffung einer CNC-Fräse sowie einer kleinen Vakuumtrocknungsanlage.

Spreewaldverein fördert in Neu Zauche sozialen Treffpunkt für sorbische Kinder-Trachtengruppe und dem gemischten Chor

In einen ganz anderen Bereich geht die vom Spreewaldverein zugesagte Förderung in Neu Zauche. Hier soll die 1884 erbaute und seit 2002 geschlossene Schule in einen sozialen Treffpunkt verwandelt werden, in dem die sorbische Kinder-Trachtengruppe sowie der Gemischte Chor des Ortes eine Heimstätte finden. Um die Nachnutzung der alten Backsteinschule dreht sich auch das Projekt eines Unternehmers in Goyatz. Er bat um finanzielle Unterstützung für die Sanierung der Fassade, um dort im Untergeschoss eine Intensivpflege einrichten zu können. Den Innenausbau finanziert der Unternehmer aus Eigenmitteln. Der ehemalige Geschäftsführer des Spreewaldvereins Lutz Habermann, der sich jetzt ehrenamtlich im Vorstand engagiert, verweist mit Stolz darauf, dass „sein“ Verein in der auslaufenden Förderperiode seit 2013 insgesamt Gelder in Höhe von 24,6 Millionen Euro in der Region ausreichen konnte. Darunter befanden sich für die Infrastruktur sowie den Tourismus in der Region so wichtige Projekte wie der Bau des Vereinsheimes des SV Teupitz-Groß Köris oder in den Gräbendorfer Kiezen das Floriansdorf und das Haus des Wassers.

Begrüßt wird die Expertise des Spreewaldvereins aber auch beim Bund-Länder-Programm zur Förderung der Agrarstrukturen. Hier kann sich die Evangelische Kirchengemeinde Märkisch Buchholz aktuell über eine 75-prozentige Förderung für die Sanierung der Fassade der Dorfkirche in Oderin freuen. Sie erhält damit für diese Dorfkirche eine Zuwendung von knapp 650 000 Euro.

„Ohne dieses Leader-Programm wäre die Region um einiges ärmer, daher macht es mir auch als Rentner immer noch Spaß, hier so manches mit auf den Weg zu bringen“, sagt der 70-jährige Habermann.

