Unternehmer diskutieren zu betrieblicher Sicherheit

Wildau

Beim Thema Wirtschaftskriminalität haben Landwirte ziemlich wenig zu lachen. Ihre Traktoren und Landmaschinen sind das meistgeklaute Diebesgut aus Unternehmen, sagt Tilo Hönisch, Sicherheitsexperte bei der Investitionsbank des Landes. Das hat auch eine gewisse Logik. Traktoren sind schlecht zu sichern, gut zu transportieren, leicht zu verkaufen und sie bringen auf dem Schwarzmarkt eine Menge Geld. Aber das trifft auch auf viele andere Dinge in Geschäftsräumen, Büros, Betriebslagern und Baustellen zu. Deshalb wird sich die nächste Veranstaltung des Forum Mittelstands um das Thema Betriebliche Sicherheit drehen.

Das Forum Mittelstand Die Veranstaltung zur betrieblichen Sicherheit findet am Donnerstag, 14. November, im Zentrum für Luft- und Raumfahrt III, Schmiedestraße 2, in Wildau statt. Beginn: 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung unter info@wfg-lds.de wird aber gebeten. Das Forum Mittelstand ist eine Veranstaltungsreihe, die viermal jährlich stattfindet. Unternehmer diskutieren dabei zu Themen, die vor allem kleine und mittelständische Unternehmen betreffen. Veranstaltet wird die Reihe von der WFG Dahme-Spreewald, zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft. Die MAZ ist Medienpartner.

Denn Sicherheit ist für die Unternehmer ein drängendes Thema, sagt Cornelia Bewernick, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Schönefeld. Die IHK hat unlängst 1600 Unternehmen befragt, wo sie die aktuell die größten Probleme sehen. Als wichtigstes gesellschaftliches Thema nannten die Unternehmer dabei Kriminalität – noch vor Fachkräftemangel. „Das Gefühl der Bedrohung ist deutlich gewachsen, die Anzeigebereitschaft ist aber gesunken“, sagt Cornelia Bewernick. Nur die Hälfte aller Einbruchsdiebstähle und nur ein Drittel aller Betrugsfälle werden Umfragen zufolge überhaupt bei der Polizei angezeigt. Aus diesen Zahlen sprechen Resignation und Hilflosigkeit – beides soll bei der Veranstaltung angesprochen werden.

Unternehmer diskutieren mit Polizei

Unter anderem sitzt deshalb Susanne Heinrich auf dem Podium. Sie ist Polizistin und koordiniert dort die Präventionsarbeit. Sie klärt Unternehmer auf und berät sie dazu, wie sie ihr Betriebsgelände sinnvoll sichern können. Bei der Veranstaltung wird sie auch auf Statistiken eingehen und die Erfolgschancen bei der Verfolgung der Straftaten.

Der Unternehmer Jan Burschik kann das Thema von zwei Seiten beleuchten. Seine Firma Gemtec stellt Sicherheits-Equipment her, die zur Sicherung von Unternehmen eingesetzt werden. Als Geschäftsführer muss er aber auch für die Sicherheit in seinem eigenen Unternehmen sorgen, was ganz eigene Herausforderungen mit sich bringen kann.

Stefan Dinse, Geschäftsführer der Spreewa Bauelemente GmbH, hat schon mehrfach Einbrüche in sein Unternehmen erlebt. Er kann berichten, wie es sich anfühlt, wenn man wiederholt bestohlen wird und welche Konsequenzen er als Chef daraus gezogen hat.

Cyberkriminalität wird auch Thema

„Der Fokus wird auf betrieblicher Sicherheit liegen, aber das Thema Sicherheit umfasst eigentlich noch mehr Ebenen“, sagt Tilo Hönisch, der den Abend moderieren wird. Schutz vor Cyberkriminalität etwa werde zunehmend wichtiger. Die Zahl der Hackerangriffe habe sich seit in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Deshalb soll das Thema bei der Veranstaltung auch nicht ganz unter den Tisch fallen. Heiko Gaumitz von der Fair-It-Kom Gmbh wird einen Einführungsvortrag zu Cybercrime und aktuellen Entwicklungen halten.

Und auch ein drittes Thema soll nicht unerwähnt bleiben, sagt Tilo Hönisch, nämlich das der Mitarbeiter. Immerhin werden zehn Prozent aller Straftaten in Unternehmen von Mitarbeitern verübt – und dem vorzubeugen ist mindestens genauso kompliziert wie Einbruchsschutz oder Schutz vor Cyberkriminalität.

„Mit der Veranstaltung wollen wir aufklären und informieren“, sagt Cornelia Bewernick. Man wolle aber auch erreichen, dass Unternehmer Straftaten anzeigen. Denn nur so sei eine Verfolgung überhaupt möglich.

Von Oliver Fischer