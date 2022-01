Märkisch Buchholz

Schonungslos ehrlich, ständig auf der Suche. Nazi, glühender Sozialist, Spitzel, Regime-Kritiker, Bespitzelter, Schriftsteller, Mensch. Mit all seinen Facetten wird Franz Fühmann in zwei anlässlich seines 100. Geburtstages erschienenen Büchern beschrieben.

Franz Fühmann im brandenburgischen Märkisch Buchholz

„Ein ‚österreichischer Schriftsteller‘ im Brandenburgischen – Franz Fühmann in Märkisch Buchholz“. Schneller als in dem von Paul Alfred Kleinert verfassten, in der Reihe „Frankfurter Buntbücher“ erschienenem Bändchen (ISBN 978–3–96982–032–2) kann man Fühmann kaum so nahe kommen. Akribisch spürt Kleinert, Mitbegründer des Internationalen Franz-Fühmann-Freundeskreises, der Biografie des am 15. Januar 1922 als Sohn eines Apothekers in Rochlitz an der Iser (Rokytnice nad Jizerou) im böhmischen Riesengebirge geborenen Schriftstellers nach.

Eigene Recherchen und Fühmanns Briefen und Werken entlehnte Aussagen werfen Schlaglichter auf einen der wohl streitbarsten deutschsprachigen Dichter. Beispielsweise wird auch Fühmanns Verhältnis zum DDR-Geheimdienst beleuchtet. Von „1954 bis 1959 stellt sich Fühmann der Staatssicherheit der DDR als ‚Geheimer Informant‘ zur Verfügung, lässt sich jedoch im August 1959 von dieser ‚Verpflichtung‘ entbinden“, schreibt Kleinert.

Bei der Stasi in Ungnade gefallen

Den angestellten Recherchen zufolge habe Fühmann niemandem geschadet. Vielmehr sei er bei der Staatssicherheit „unzureichender Berichte“ wegen in Ungnade gefallen. Schließlich habe die Staatssicherheit 1977 einen „operativen Vorgang“ mit dem Ziel der Nachweisführung der staatsfeindlichen Hetze gegen Franz Fühmann angestrengt. Für Kleinert „Ironie der Geschichte“.

Lesestoff: Cover des von Paul Alfred Kleinert verfassten Buntbuches. Quelle: privat

Kompakt spürt Uwe Wittstock in seiner Biografie „Franz Fühmann. Wandlung ohne Ende“ den Lebensbrüchen nach

„Wie konnte er zum Nazi werden – diese Frage ließ Franz Fühmann nicht mehr los. …Kaum der Alkoholabhängigkeit entronnen, stürzte er sich in eine erneute literarische Selbsterkundung, die noch radikaler ausfallen sollte als die vorangegangenen.“ Kompakt spürt Uwe Wittstock in seiner Biografie „Franz Fühmann. Wandlung ohne Ende.“ (Hinstorff Verlag. ISBN 978-3-356-02378-7) den Lebensbrüchen eines Literaturschaffenden nach, dem man weder mangelnde Ehrlichkeit noch lückenhafte Erinnerungsfähigkeit vorwerfen kann. Wer war Fühmann? Wie wollte er sein? Welche Selbstvorwürfe haben ihn sein Leben lang gequält, zermürbt, krank gemacht?

Wittstock macht den Lesern und sich die Suche nach Antworten auf diese Fragen nicht leicht. Bereits in dem Vorwort zu seinem Buch kommt er zu dem Schluss: „Fühmanns radikale literarische Selbstprüfung gewinnt heute besondere Bedeutung – in einer Zeit, in der politische Extreme wieder einmal die Liberalität unserer Gesellschaft bedrohen.“

Von Frank Pechhold