Franz Fühmann neu entdeckt

Märkisch Buchholz

Er schaue auf die Vergangenheit bis 1946 mit selbstironischer Distanz, erklärte der Schriftsteller Franz Fühmann mal über seinen Erzählungsband „Das Judenauto“. Kürzlich ist es neu herausgegeben worden, und wer Fühmann noch nicht oder nur wenig – vielleicht über seine Kinderbücher – kennt, dem sei es sehr ans Herz gelegt. Es enthält alles, was die große vor allem auch sprachliche Qualität seines Werkes ausmacht.

Fühmann, 1922 im Riesengebirge geboren, lebte lange in Märkisch Buchholz. Als er 1984 starb, wurde er dort auf dem Friedhof auch beerdigt. Die ehemalige Schule der kleinen Stadt trägt als Literatur- und Begegnungszentrum heute seinen Namen; so einige Märkisch Buchholzer können sich noch gut an den Dichter, der die Einsamkeit des Landstrichs liebte und zum Arbeiten geradezu brauchte, erinnern. Im Ort steht eine bronzene Stele mit dem Konterfei Fühmanns, geschaffen von dem Bildhauer Wieland Förster. Beide verband eine lange Freundschaft, der Briefwechsel der beiden liegt seit einigen Jahren vor.

Briefwechsel wächst weiter

Erschienen sind dieser und weitere Fühmann-Briefwechsel ebenso wie „Das Judenauto“ im Rostocker Hinstorff-Verlag. Dieser hatte kurz vor Franz Fühmanns Tod von ihm selbst die Weltrechte an seinem Werk zugesprochen bekommen. Und so erscheinen also nach und nach immer wieder neue Bücher mit Fühmanns Werken. Die Briefwechsel Fühmanns mit Kollegen, Freunden oder auch mit dem damals gerade neunjährigen Joachim Damm sollen auf insgesamt sieben Bücher anwachsen; drei davon sind bislang erschienen.

Der Erzählband „Das Judenauto“ nun wurde 1962 erstmals veröffentlicht. Die 14 kurzen, sehr autobiografisch gefärbten Geschichten bauen zeitlich aufeinander auf. Schockiert und fasziniert zugleich taucht der Leser ein in die Gedankenwelt eines vom Nationalsozialismus verblendeten Jungen. Schon die erste Geschichte, die den Buchtitel liefert, entfaltet auf den knapp zehn Seiten solch Beklemmung und Kraft, dass das gemütliche Weiterschmökern erst einmal unmöglich wird. Auf 1929 bezieht sich jene Begegnung eines kleinen ängstlichen Jungen mit dem vermeintlichen „ Judenauto“, er steigert sich zunehmend in Hass hinein.

Von Karen Grunow