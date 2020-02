Frauen in der Politik: „Fünfzig-fünfzig ist das Ziel“

Lübben

In der Politik sind Frauen immer noch die Ausnahme. Stattdessen dominieren in vielen Kommunalvertretungen in Dahme-Spreewald weiter die Männer – und das vermutlich auch noch in Zukunft. Warum nur? Ein Gespräch über Geschlechterparität in der Politik mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Dahme-Spreewald, Elke Voigt ( SPD).

Warum mischen in der Kommunalpolitik häufig noch mehr Männer als Frauen mit?

Elke Voigt: Insgesamt ist die Parteikultur immer noch weitgehend männlich geprägt. Bei der Frauen- und Nachwuchsförderung gibt es erheblichen Nachholbedarf. Eine weitere Hürde für Frauen, sich parteipolitisch zu engagieren, besteht sicherlich auch in der ohnehin schon schwierigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sitzungen bis in die späten Abendstunden sind alles andere als familienfreundlich.

Was müsste getan werden, damit sich künftig mehr Frauen entscheiden, sich politisch einzubringen?

Die Parteien müssten aus meiner Sicht eine kluge Nachwuchsförderung betreiben und Frauen ganz gezielt ansprechen. Gleichzeitig müssten die von Männern über Jahrzehnte geprägten Strukturen verändert werden. Konkret: Das kommunalpolitische Engagement muss attraktiver gemacht werden. Dazu gehört etwa der Verzicht auf „Hinterzimmerpolitik“ von Männern. Nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer könnten davon profitieren.

Stichwort Parität: Halten Sie ein solches Gesetz auf kommunaler Ebene für sinnvoll, um den Frauenanteil zu erhöhen?

Im Kreistag und in den Kommunalvertretungen ist das leider nicht möglich, da es sich um keine gesetzgebenden Organe handelt. Auf Landesebene ist das anders: Ab Sommer 2022 stehen Männer und Frauen abwechselnd auf Wahllisten in unserem Flächenland Brandenburg. Leider ist die Aufstellung der Direktkandidaten hiervon nicht berührt.

Das heißt, Sie würden eine Frauenquote in der Politik grundsätzlich begrüßen?

Ganz einfach: Fünfzig-fünfzig ist das Ziel. In einigen EU-Staaten, darunter Frankreich, Spanien, Schweden und Finnland gibt es entsprechende Paritätsgesetze. Dort liegt der Frauenanteil in den nationalen Parlamenten über dem EU-Durchschnitt. Geschlechterparität per Gesetz bringt also durchaus etwas.

Warum sind mehr Frauen in den Parlamenten wichtig und was können Frauen in der Politik beitragen?

Frauen legen häufig mehr Wert auf die Übermittlung von Inhalten und diskutieren sehr sachorientiert. Eine echte Kernkompetenz von Frauen ist das Zuhören, was allerdings auch zu weniger Redeanteil führt. Sie unterbrechen weniger – denn das wäre ja unhöflich – und sammeln Informationen, indem sie mehr Fragen stellen. Das kann als neugierig und wissbegierig gelten, oder aber als unwissend und unsicher. Leider gibt es diese Unterstellung häufiger.

Von Josefine Sack