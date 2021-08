Friedersdorf

Für Pferdeliebhaber ist es klar, die Nacht der Pferde in Friedersdorf sollte man auf keinen Fall verpassen. So kamen dann auch zahlreiche Besucher am Samstagabend auf den Reitplatz nach Friedersdorf. Dass es am Einlass etwas länger dauerte, weil die 3-G-Regel galt und Kontaktdaten hinterlegt werden mussten, nahmen die Besucher geduldig in Kauf. Schließlich wurde man mit einem Programm belohnt, das so manche Neuheit bot.

Zur Galerie Die Abteilung Pferdesport des HSV Fortuna Friedersdorf/Gussow lud am 28. August zur 17. Nacht der Pferde auf dem Reitplatz in Friedersdorf ein.

Radiomoderatorin Andrea Sparmann aus Rostock hatte gemeinsam mit Olaf Quinque die Moderation der Show übernommen. Letzterer war im vergangenen Jahr zusammen mit seiner Tochter Celina selbst aktiv, wo sie einen Ausschnitt aus dem Schrecktraining und Feuertraining zeigten.

So konnte er dann auch genau erklären, worauf es ankommt, als Karina und Resi von der Commanchen Ranch in Neu Poserin ihre Feuershow zeigten. Nämlich, dass Pferde bei Feuer und unbekannten Geräuschen nur dann nicht durchgehen, wenn eine Partnerschaft zwischen Pferd und Reiter besteht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob die kleinen Reiter vom Kinderbauernhof Gussow, die neun Mädchen vom Lieberoser Reitverein oder der Friedersdorfer Reitverein – sie alle überzeugten mit ihren Darbietungen. Beifall gab es für die Reitkünste des neunjährigen Olli Drabsch vom Lieberoser Reitverein, für Jessica Rostock, die gleichzeitig reitet und mit dem Bogen schießt oder Janett Wittig mit ihrer Reitschule.

Sieg für den Kutscherclub Ludwigsfelde

Tauziehen mit Pferden – dass das möglich ist, zeigte Markus Bein, der mit seinen zwei Rückepferden gekommen war. Für die war es ein Leichtes, mit einem Ruck die 43 Personen am anderen Ende des Seiles zu Fall zu bringen. Eindrucksvoll verfolgten die Besucher, wie er seinen Pferden die Kommandos gab und diese ihnen folgten.

Sehenswert und spannend blieb es bis zum Schluss. Gibt es doch traditionell als letzten Programmpunkt das Kutschenreiten. Der Gewinner darf dann bis zur nächsten Nacht der Pferde den Wanderpokal sein Eigen nennen.

Im letzten Jahr konnte Horst Weigang vom Kutscherclub Ludwigsfelde den Pokal mit nach Hause nehmen. Sieben Kutschen meisterten den Parcours. Doch am Ende konnte wieder niemand die Zeit von Horst Weigang unterbieten. Er war mit 1.31,47 Minuten wiederum der Schnellste.

Diskussion über die Zukunft der Friedersdorfer Pferdenacht

Bei all der Freude lag ein kleiner Wermutstropfen auf dem Abend. Dem Reitverein wurde der Pachtvertrag über den Reitplatz gekündigt. „Es wäre schade, wenn so eine schöne Sache den Bach runtergeht“, sagt Ortsvorsteher Henry Jertz und ist sich dabei einig mit Bürgermeister Björn Langner. Geplant ist ein runder Tisch mit allen Beteiligten, um eine Lösung zu finden, damit es auch im nächsten Jahr wieder eine Nacht der Pferde geben kann.

Von Gerlinde Irmscher