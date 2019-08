Friedersdorf

Am frühen Samstagmorgen informierten Zeugen die Polizei darüber, dass ein Auto in Friedersdorf über eine Mittelinsel gefahren war und dabei zwei Verkehrsschilder beschädigt hatte. Polizisten entdeckten den Unfallwagen auf einem nahen Parkplatz, der Fahrer war aber nicht mehr vor Ort. Zur Beweissicherung wurde der Pkw daraufhin von der Polizei sichergestellt. Drei Stunden nach dem Vorfall meldete sich eine 39-jährige Frau bei der Polizei und gab an, dass ihr Fahrzeug nicht mehr da sei – es handelte sich um das sichergestellte Auto. Die Frau wurde zur Klärung des Sachverhalts zur Polizeiinspektion nach Königs Wusterhausen gebeten und muss sich nun Vorwürfen der Unfallflucht stellt. Ein Drogenvortest reagierte außerdem positiv auf Betäubungsmittel. Daher folgte eine weitere Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, zudem musste sie eine Blutprobe abgeben, ihr Führerschein wurde eingezogen.

