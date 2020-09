Friedersdorf

„Ich bin ’ne Jungfrau mit altem Kopf“, sagt Ilse Eichler schmunzelnd. Die Jungfrau ist ihr Sternzeichen, doch den Eindruck eines „alten Kopfes“ macht sie bei Weitem nicht – strahlt sie doch eine Lebendigkeit aus, von der sich so manch Jüngerer eine Scheibe abschneiden könnte. So ist es auch kaum zu glauben, dass Ilse Eichler heute ihren 93. Geburtstag feiert.

Den Friedersdorfern ist die Jubilarin keine Unbekannte. Auf die Tischdeko, die Ilse Eichler für den Kirchenkreis zaubert, möchte man nicht verzichten. Wenn der Friedersdorfer Karnevalsverein loszieht, ist Ilse ganz vorn dabei, trägt die Flagge und sorgt auch sonst für Unterhaltung – etwa, wenn sie zum Lied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ feiert. Auf Geburtstagen ist sie immer gerne gesehen – und das nicht nur, weil sie dann selbst geschriebene Gedichte vorträgt.

Anzeige

Und den neuen Gehweg von Friedersdorf nach Bindow hätte man eigentlich „ Rennweg Ilse Eichler“ nennen sollen, finden viele, die sie kennen. Dort ist die sportliche Dame nämlich frühmorgens unterwegs, um sich beim Laufen fit zu halten. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, macht sie zuhause auf dem Hometrainer Sport. Dass sie noch so fit ist, beweist sich auch, wenn sie mit Urenkelin Marie auf dem Alex in Berlin zum Shoppen unterwegs ist oder einen Tagesausflug macht – zum Beispiel nach Wernigerode.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Jüngste von elf Geschwistern

Alleine ist sie eigentlich nie. „Alle sind für mich da, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt sie. Aber auch Ilse Eichler ist immer für andere da, wenn Not am Mann ist, und das schätzen Freunde, Bekannte und ihre Familie sehr an ihr.

Geboren ist Ilse Eichler in Mellenau im Kreis Templin. Von elf Geschwistern war sie die Jüngste. Nachdem im April eine Schwester im Alter von 103 Jahren verstarb, ist sie die einzige, die noch lebt. Durch den Vater, der Melkermeister war, zog die Familie oft um und landete schließlich in Friedersdorf. Dort ging Ilse zur Schule und wurde in der Friedersdorfer Kirche konfirmiert. Nach der Schule und dem Pflichtjahr arbeitete sie später unter anderem auf der Post, betreute alte Leute, half viel im Haushalt und in der Apotheke aus. Als sie Rentnerin wurde, widmete sie ihre Zeit den Enkelkindern.

Ihren Mann Paul, der 1994 verstarb, hatte sie im Kino kennengelernt. „Da saß einer vor mir und hat immer gekippelt, bis er mir schließlich in den Schoß fiel – und das war´s dann“, erzählt sie. 1950 heirateten sie. Drei Kinder brachte sie zur Welt: Tochter Elke und die Söhne Edgar und Bernd. Außerdem ist sie mit den Enkeln Britta, Sven und Kerstin dreifache Oma und den Urenkeln Marie, Laura, Paula und Karl vierfache Uroma. „Sie ist einfach die tollste Uroma, die man sich wünschen kann – und unersetzbar“, sagt Urenkelin Marie Köllnick.

Von Gerlinde Irmscher