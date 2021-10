Friedersdorf: Mit einem „Verhüterli“ fürs Gerätehaus erlangte die Feuerwehr traurige Berühmtheit

Friedersdorf

Es ist fast auf den Tag genau 20 Jahre her, dass die Friedersdorfer Feuerwehrleute im August 2001 mit einem grandiosen Festumzug mit insgesamt 80 Fahrzeugen, 18 historischen Handspritzen und mehreren hundert Akteuren ihr 100-jähriges Bestehen feierten. In Ehrfurcht und Dankbarkeit erinnerten sie sich an ihren Gründervater Oberführer Schulze, der stolz war, dass die Gemeinde für die Wehr eine neue Handdruckspritze beschafft hatte. Das tolle Feuerwehrfest sorgte damals tagelang für Gesprächsstoff in der Region.

Ortsfeuerwehr Friedersdorf erlangte einst traurige Berühmtheit

Der "Verhüterli" hatte endlich ausgedient, der Schlauchturm des alten Gerätehauses in der Lindenstraße wurde im September 2003 saniert. Quelle: Franziska Mohr

Berühmtheit, wenn auch eigentlich eine traurige, erlangten die Friedersdorfer Kameraden im gesamten Land Brandenburg und darüber hinaus allerdings mit ihrem „Verhüterli“. Das Dach und der Schlauchturms ihres alten, Anfang der 1930er Jahre erbauten Gerätehauses in der Lindenstraße war von 2000 bis Mitte 2003 so kaputt, dass es monatelang reinregnete. Für eine Sanierung fehlte der Gemeinde das Geld. Die Zustände waren so unhaltbar, dass die Kameraden bei Einsätzen und Übungen ständig in klamme Uniformen schlüpfen mussten. Die Feuerwehrleute hängten die Schläuche im Schlauchturm zum Trocknen auf, aber bei schlechtem Wetter regneten sie ein. Bei stärkeren Schauern wurde auch die teure Feuerwehrtechnik in dem ohnehin viel zu kleinen Gerätehaus in Mitleidenschaft gezogen. Da wussten sich die Kameraden nicht anders zu helfen, als über den sieben Meter hohen Schlauchturm eine Plane zu spannen. Nicht ohne bittere Ironie sprachen sie diesbezüglich von ihrem feuerwehreigenen „Verhüterli“. Letzerer hatte erst im September 2003 ausgedient, als der Gemeinde nach jahrelangem Kampf Fördergelder gewährt wurden.

Zehn Jahre später, im Juni 2013, hatte endlich auch das alte Gerätehaus in der Lindenstraße ausgedient. Die Feuerwehrfrauen und -männer zogen in einen Flachbau in der Berliner Straße, den sich die Gemeinde Heidesee rund 1,5 Millionen Euro und der Landkreis etwa 200000 Euro kosten ließen. Neben fünf Stellplätzen für die Einsatzfahrzeuge verfügen die Kameraden jetzt auch über einen modernen Schulungsraum für maximal 60 Personen. Umkleiden für Frauen und Männer verstehen sich von selbst. Kein Vergleich zum alten Haus, in dem sich nur eine einzige Dusche befand, geschlechtergerechte Umkleiden fehlten komplett.

Friedersdorfer sind besonders stolz auf ihren neuen Funkraum

Besonders stolz aber sind die Friedersdorfer auf ihren modernen Funkraum, von dem die technische Einsatzleitung künftig bei sogenannten Großschadenslagen problemlos alle Einsätze in der gesamten Gemeinde Heidesee mit ihren elf Ortsteilen koordinieren kann.

Im ehemaligen Versammlungsraum der Feuerwehr in der Lindenstraße befindet sich heute der Jugendklub, während sich die damalige Umkleide in ein Büro für den Revierpolizisten verwandelte. Die Garagen des alten Gerätehauses dienen der Gemeinde Heidesee als Lager. mo

Von Franziska Mohr